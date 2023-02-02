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https://sputniknews.com.tr/20230202/ak-parti-sozcusu-celikten-konsolosluk-kapatan-ulkelere-tepki-bu-sorumsuzluk-kabul-edilemez-1066504523.html
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten konsolosluk kapatan ülkelere tepki: Bu sorumsuzluk kabul edilemez
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten konsolosluk kapatan ülkelere tepki: Bu sorumsuzluk kabul edilemez
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Ülkelerimiz arasındaki ilişkileri geliştirmeyi hedeflemesi gereken misyonların daha özenli ve sorumlu açıklamalar yapmaları... 02.02.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
ömer çelik
türkiye
büyükelçilik
başkonsolosluk
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından, Türkiye'deki bazı büyükelçiliklerin ve başkonsoloslukların ülkenin güvenlik koşulları hakkında endişe yaymaya dönük açıklamalar yaptıklarının görüldüğünü belirterek, "Bunlar sorumsuz açıklamalardır. Bu sorumsuzluk kabul edilemez" ifadesini kullandı.Çelik, şunları kaydetti:
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ömer çelik, türkiye, büyükelçilik, başkonsolosluk
ömer çelik, türkiye, büyükelçilik, başkonsolosluk

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten konsolosluk kapatan ülkelere tepki: Bu sorumsuzluk kabul edilemez

20:25 02.02.2023 (güncellendi: 20:35 02.02.2023)
© AAÖmer Çelik
Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2023
© AA
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Ülkelerimiz arasındaki ilişkileri geliştirmeyi hedeflemesi gereken misyonların daha özenli ve sorumlu açıklamalar yapmaları gerekir. Türkiye'yi yıpratmaya dönük açıklamaları reddediyoruz." açıklamasında bulundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından, Türkiye'deki bazı büyükelçiliklerin ve başkonsoloslukların ülkenin güvenlik koşulları hakkında endişe yaymaya dönük açıklamalar yaptıklarının görüldüğünü belirterek, "Bunlar sorumsuz açıklamalardır. Bu sorumsuzluk kabul edilemez" ifadesini kullandı.
Çelik, şunları kaydetti:
"Türkiye güvenli bir ülkedir. Güvenlik güçlerimiz ve istihbarat birimlerimiz işinin başındadır. Bugün güvensiz olarak nitelenebilecek ülkeler; göçmen düşmanı ve İslam düşmanı siyasi hareketlerin demokrasilere meydan okuduğu, kutsal kitabımız Kuran'ı Kerim'e saldırılan yerlerdir. Ülkelerimiz arasındaki ilişkileri geliştirmeyi hedeflemesi gereken misyonların daha özenli ve sorumlu açıklamalar yapmaları gerekir. Türkiye'yi yıpratmaya dönük açıklamaları reddediyoruz."
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