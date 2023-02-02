https://sputniknews.com.tr/20230202/abli-burokratlara-kiev-ziyareti-icin-kiyafet-kodu-verildi-zelenskiy-gibi-yesil-ve-haki-giymeyin-1066489475.html

AB'li bürokratlara Kiev ziyareti için kıyafet kodu verildi: Zelenskiy gibi yeşil ve haki giymeyin

AB'li bürokratlara Kiev ziyareti için kıyafet kodu verildi: Zelenskiy gibi yeşil ve haki giymeyin

ABD merkezli Politico sitesi, yarın Kiev'de yapılacak zirve öncesinde AB yönetiminin bürokratlara kıyafet kodu gönderdiğini yazdı. 02.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-02T15:20+0300

2023-02-02T15:20+0300

2023-02-02T15:21+0300

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AB ve Ukrayna yönetimleri, yarın Kiev'de bir zirve toplantısı yaparak Ukrayna'nın AB üyelik süreci, Rusya'yla çatışmada Ukrayna'ya verilecek destek ve olası barış süreci gibi başlıklarda bir dizi konuyu görüşecek.Politico'nun zirve öncesinde okurlarıyla paylaştığı habere göre toplantıya katılacak bürokratlara kıyafet kodu gönderen AB yönetimi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy gibi yeşil ve haki renklerde kıyafetler giyilmemesi tavsiyesinde bulundu. AB'li bürokratlardan iş kıyafeti giymeleri istendi.Toplantıya katılacak isimlerin Kiev'e trenle seyahat edeceğinin belirtildiği haberde, bürokratlardan ayrı yatakları ve ortak tuvaleti bulunan, banyosu olmayan vagonlarda seyahat edeceği kaydedildi. Bürokratlardan trene bavulla gelmemelerinin, seyahati sırt çantasıyla gerçekleştirmelerinin istendiği de bildirildi.AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Komisyonu üyelerinin birçoğu, yarın Ukrayna'ya giderek Zelenskiy ve hükümet üyeleriyle bir araya gelecek.Toplantının yeri ve zamanı hakkında detaylı bilgiler güvenlik gerekçesiyle paylaşılmıyor.Zirvenin sonunda Michel, von der Leyen ve Zelenskiy'in katılması beklenen basın toplantısı da yine aynı gerekçeyle canlı yayınlanmayacak.Zirve iki oturumdan oluşacak. Oturumların ilkinde Ukrayna'nın AB adaylığı, üyelik ve entegrasyon süreçleri ele alınacak.Ukrayna operasyonunun başlamasından 4 ay sonra 23 Haziran 2022'de 'AB adayı' statüsü verilen Ukrayna'nın kısa sürede üye olması beklenmiyor.AB yetkilileri, bir ülkenin AB üyesi olabilmesi için Kopenhag kriterlerini yerine getirmesi gerektiğini hatırlatıyor.Üst düzey bir AB yetkilisi, gazetecilere zirveyle ilgili yaptığı açıklamada, "Kopenhag kriterleri, bir ülkenin üyeliğe kabul edilmesi için hukukun üstünlüğüne saygı gösterilmesi, işleyen demokratik kurumların bulunması, iç pazarda rekabet baskısına dayanabilmesi ve AB müktesebatına uyması gerekliliğini ortaya koyuyor. Üyelik için gerekli şartlara uyulduğunu görmemiz önemli" dedi.

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