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https://sputniknews.com.tr/20230202/abdli-diplomati-olduren-sudanli-serbest-birakildi-1066474998.html
ABD’li diplomatı öldüren Sudanlı serbest bırakıldı
ABD’li diplomatı öldüren Sudanlı serbest bırakıldı
ABD Dışişleri Bakanlığı, Sudan’da 2008 yılında ABD’li diplomat John Granville ve Sudanlı meslektaşını öldürmekten suçlu bulunan Abdelraouf Abuzeid’in serbest... 02.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-02T05:08+0300
2023-02-02T05:10+0300
dünya
abd
diplomat
sudan
hartum
suikast
zanlı
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Sudan’ın başkenti Hartum’da 2008 yılında aralarında Abdelraouf Abuzeid’in bulunduğu silahlı kişiler ABD’li diplomat John Granville ve Sudanlı meslektaşı Abdel Rahman Abbas'ı öldürmüş, olayla ilgili sadece Abuzeid yakalanarak hapse atılmıştı.ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Granville ve Abbas'ın öldürülmesinden hüküm giyen Abuzeid’in 30 Ocak’ta mahkemece serbest bırakıldığı ifade edilerek, karara tepki gösterildi. Bakanlık, Abuzeid'in serbest bırakılmasından derin endişe duyulduğunu aktararak, Abuzeid’in Özel Olarak Tayin Edilmiş Küresel Terörist olmaya devam ettiği vurgulandı.Yüksek Mahkeme tarafından serbest bırakıldıAbuzeid'in erkek kardeşi, Abuzeid'in 2020’de ABD ve Sudan arasında kurbanların ailelerine ödenmek üzere yapılan milyon dolarlık tazminat anlaşmasının parçası olarak Yüksek Mahkeme tarafından serbest bırakıldığını ifade etti. Davayla ilgili Sudanlı bir kaynak ise, Granville'nin ailesinin Sudan hükümetinden aldığı paranın, mahkemenin çoğunluğu tarafından intikam alma hakkında feragat ettiği ve kan parasının kabul ettiği şeklinde yorumlandığını belirtti.'Bunu bilseydim asla kabul etmezdim'Granville'in annesi Jane Granville yaptığı açıklamada, Abuzeid’in serbest bırakıldığını öğrendiklerin de dehşete düştüklerini ifade ederek, "Hiçbir şekilde bu paranın John'u öldüren bu adamlardan herhangi birini serbest bırakacağını söylemedi. Bunu bilseydim asla kabul etmezdim" dedi.'Netlik aramaya devam edeceğiz'Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD'nin anlaşmanın bir parçası olarak Abuzeid’in serbest bırakılmasını kabul ettiği yönündeki iddiaları yalanladı. Price, ABD hükümetinin Abuzeid’in serbest bırakılmasıyla sonuçlanan yasal süreçteki şeffaflık eksikliğinden derinden rahatsız olduğunu aktararak, "Bu karar hakkında netlik aramaya devam edeceğiz" dedi.Dışişleri Bakanlığı’nın Diplomatik Güvenlik Servisi tarafından yönetilen 'Adalet İçin Ödül' programı ise, Granville ve Abbas'ın ölümünden sorumlu olan Mohamed Makawi Ibrahim Mohamed veya Abdelbasit Alhaj Alhassan Haj Hamad'ın yakalanması sağlayacak bilgiler karşılığında 5 milyon dolara varan ödül verileceğini aktardı.
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abd, diplomat, sudan, hartum, suikast, zanlı, serbest, afrika, ortadoğu
abd, diplomat, sudan, hartum, suikast, zanlı, serbest, afrika, ortadoğu

ABD’li diplomatı öldüren Sudanlı serbest bırakıldı

05:08 02.02.2023 (güncellendi: 05:10 02.02.2023)
© AASudan polisi
Sudan polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2023
© AA
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Sudan’da 2008 yılında ABD’li diplomat John Granville ve Sudanlı meslektaşını öldürmekten suçlu bulunan Abdelraouf Abuzeid’in serbest bırakıldığını belirterek, karardan derin endişe duyulduğunu aktardı.
Sudan’ın başkenti Hartum’da 2008 yılında aralarında Abdelraouf Abuzeid’in bulunduğu silahlı kişiler ABD’li diplomat John Granville ve Sudanlı meslektaşı Abdel Rahman Abbas'ı öldürmüş, olayla ilgili sadece Abuzeid yakalanarak hapse atılmıştı.
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Granville ve Abbas'ın öldürülmesinden hüküm giyen Abuzeid’in 30 Ocak’ta mahkemece serbest bırakıldığı ifade edilerek, karara tepki gösterildi. Bakanlık, Abuzeid'in serbest bırakılmasından derin endişe duyulduğunu aktararak, Abuzeid’in Özel Olarak Tayin Edilmiş Küresel Terörist olmaya devam ettiği vurgulandı.
Yüksek Mahkeme tarafından serbest bırakıldı
Abuzeid'in erkek kardeşi, Abuzeid'in 2020’de ABD ve Sudan arasında kurbanların ailelerine ödenmek üzere yapılan milyon dolarlık tazminat anlaşmasının parçası olarak Yüksek Mahkeme tarafından serbest bırakıldığını ifade etti. Davayla ilgili Sudanlı bir kaynak ise, Granville'nin ailesinin Sudan hükümetinden aldığı paranın, mahkemenin çoğunluğu tarafından intikam alma hakkında feragat ettiği ve kan parasının kabul ettiği şeklinde yorumlandığını belirtti.

'Bunu bilseydim asla kabul etmezdim'

Granville'in annesi Jane Granville yaptığı açıklamada, Abuzeid’in serbest bırakıldığını öğrendiklerin de dehşete düştüklerini ifade ederek, "Hiçbir şekilde bu paranın John'u öldüren bu adamlardan herhangi birini serbest bırakacağını söylemedi. Bunu bilseydim asla kabul etmezdim" dedi.

'Netlik aramaya devam edeceğiz'

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD'nin anlaşmanın bir parçası olarak Abuzeid’in serbest bırakılmasını kabul ettiği yönündeki iddiaları yalanladı. Price, ABD hükümetinin Abuzeid’in serbest bırakılmasıyla sonuçlanan yasal süreçteki şeffaflık eksikliğinden derinden rahatsız olduğunu aktararak, "Bu karar hakkında netlik aramaya devam edeceğiz" dedi.
Dışişleri Bakanlığı’nın Diplomatik Güvenlik Servisi tarafından yönetilen 'Adalet İçin Ödül' programı ise, Granville ve Abbas'ın ölümünden sorumlu olan Mohamed Makawi Ibrahim Mohamed veya Abdelbasit Alhaj Alhassan Haj Hamad'ın yakalanması sağlayacak bilgiler karşılığında 5 milyon dolara varan ödül verileceğini aktardı.
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