https://sputniknews.com.tr/20230202/abdden-turkiyede-guvenlik-uyarilari-aciklamasi-turk-makamlari-konuyu-arastiriyor-1066490489.html
ABD'den Türkiye'de güvenlik uyarıları açıklaması: 'Türk makamları konuyu araştırıyor'
ABD'den Türkiye'de güvenlik uyarıları açıklaması: 'Türk makamları konuyu araştırıyor'
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Türkiye'deki güvenlik uyarılarıyla ilgili yaptığı açıklamada "Türk makamları konuyu araştırıyor" dedi. 02.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-02T15:56+0300
2023-02-02T15:56+0300
2023-02-02T15:56+0300
dünya
abd
vedant patel
türkiye
abd dışişleri
abd dışişleri bakanlığı
açıklama
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, basın toplantısında İstanbul'da kapatılan konsolosluklarla ilgili soruyu yanıtladı.Gazetecinin "Bir ABD güvenlik uyarısı da iki gün önce güncellendi ve hala devam ediyor. Türk yetkililerle temas halinde miyiz? İstihbarat paylaşımıyla ilgili herhangi bir güncelleme var mı veya güvenlik uyarısı ne kadar süre yürürlükte kalacak?" sorusunu yanıtlayan Patel, İstanbul'daki ABD Başkonsolosluğu'nun faaliyetlerine devam ettiğini söyleyerek şu açıklamada bulundu:"ABD Dışişleri Bakanlığı'nın denizaşırı ülkelerdeki ABD vatandaşlarının güvenliğinden daha yüksek bir önceliği yok ve bu haftanın başlarında ABD Türkiye Misyonu yabancı uyrukluların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde, özellikle belirli mahallelerde ibadethanelere ve diplomatik misyonlara yönelik olası terör saldırılarına karşı Türkiye'de yaşayan vatandaşlarını uyardı. Türk makamları bu konuyu araştırıyorlar ve daha fazla konuşmanız için sizi kendilerine havale ediyorum."
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abd, vedant patel, türkiye, abd dışişleri, abd dışişleri bakanlığı, açıklama
abd, vedant patel, türkiye, abd dışişleri, abd dışişleri bakanlığı, açıklama
ABD'den Türkiye'de güvenlik uyarıları açıklaması: 'Türk makamları konuyu araştırıyor'
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Türkiye'deki güvenlik uyarılarıyla ilgili yaptığı açıklamada "Türk makamları konuyu araştırıyor" dedi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, basın toplantısında İstanbul'da kapatılan konsolosluklarla ilgili soruyu yanıtladı.
Gazetecinin "Bir ABD güvenlik uyarısı da iki gün önce güncellendi ve hala devam ediyor. Türk yetkililerle temas halinde miyiz? İstihbarat paylaşımıyla ilgili herhangi bir güncelleme var mı veya güvenlik uyarısı ne kadar süre yürürlükte kalacak?" sorusunu yanıtlayan Patel, İstanbul'daki ABD Başkonsolosluğu'nun faaliyetlerine devam ettiğini söyleyerek şu açıklamada bulundu:
"ABD Dışişleri Bakanlığı'nın denizaşırı ülkelerdeki ABD vatandaşlarının güvenliğinden daha yüksek bir önceliği yok ve bu haftanın başlarında ABD Türkiye Misyonu yabancı uyrukluların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde, özellikle belirli mahallelerde ibadethanelere ve diplomatik misyonlara yönelik olası terör saldırılarına karşı Türkiye'de yaşayan vatandaşlarını uyardı. Türk makamları bu konuyu araştırıyorlar ve daha fazla konuşmanız için sizi kendilerine havale ediyorum."