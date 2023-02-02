https://sputniknews.com.tr/20230202/50dli-arastirma-gorevlilerinin-kadroya-alinmasi-teklifi-genel-kurulda-ilk-madde-kabul-edildi-1066471014.html
50/d'li araştırma görevlilerinin kadroya alınması teklifi Genel Kurul'da: İlk madde kabul edildi
50/d'li araştırma görevlilerinin kadroya alınması teklifi Genel Kurul'da: İlk madde kabul edildi
TBMM Genel Kurulu'nda 50/d'li araştırma görevlilerinin kadroya alınmasını da içeren teklifin ilk maddesi kabul edildi. 02.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-02T00:57+0300
2023-02-02T00:57+0300
2023-02-02T00:57+0300
türkiye
tbmm genel kurulu
araştırma görevlisi
kadro
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TBMM Genel Kurulu'nda, sözleşmeli araştırma görevlilerinin kadroya alınması ve Milli İstihbarat Akademisi kurulmasını da içeren Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci maddesi kabul edildi.Kabul edilen maddeye göre, Yükseköğretim Kalite Kurulunda uzman ve uzman yardımcısı istihdam edilebilecek.TBMM Başkanvekili Haydar Akar, teklifin ilk maddesinin kabul edilmesinin ardından, birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.
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tbmm genel kurulu, araştırma görevlisi, kadro
tbmm genel kurulu, araştırma görevlisi, kadro
50/d'li araştırma görevlilerinin kadroya alınması teklifi Genel Kurul'da: İlk madde kabul edildi
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TBMM Genel Kurulu'nda 50/d'li araştırma görevlilerinin kadroya alınmasını da içeren teklifin ilk maddesi kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu'nda, sözleşmeli araştırma görevlilerinin kadroya alınması ve Milli İstihbarat Akademisi kurulmasını da içeren Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci maddesi kabul edildi.
Kabul edilen maddeye göre, Yükseköğretim Kalite Kurulunda uzman ve uzman yardımcısı istihdam edilebilecek.
TBMM Başkanvekili Haydar Akar, teklifin ilk maddesinin kabul edilmesinin ardından, birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.