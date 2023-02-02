https://sputniknews.com.tr/20230202/50dli-arastirma-gorevlilerinin-kadroya-alinmasi-teklifi-genel-kurulda-ilk-madde-kabul-edildi-1066471014.html

50/d'li araştırma görevlilerinin kadroya alınması teklifi Genel Kurul'da: İlk madde kabul edildi

50/d'li araştırma görevlilerinin kadroya alınması teklifi Genel Kurul'da: İlk madde kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda 50/d'li araştırma görevlilerinin kadroya alınmasını da içeren teklifin ilk maddesi kabul edildi. 02.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-02T00:57+0300

2023-02-02T00:57+0300

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türkiye

tbmm genel kurulu

araştırma görevlisi

kadro

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TBMM Genel Kurulu'nda, sözleşmeli araştırma görevlilerinin kadroya alınması ve Milli İstihbarat Akademisi kurulmasını da içeren Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci maddesi kabul edildi.Kabul edilen maddeye göre, Yükseköğretim Kalite Kurulunda uzman ve uzman yardımcısı istihdam edilebilecek.TBMM Başkanvekili Haydar Akar, teklifin ilk maddesinin kabul edilmesinin ardından, birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

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Sputnik Türkiye

tbmm genel kurulu, araştırma görevlisi, kadro