Yeni Samsung Galaxy S23 Serisi ön satışa çıktı

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Galaxy için özel olarak geliştirilen Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobil Platformu, yüzde 20 daha uzun ömürlü ve 5000mAh güce sahip piliyle görülmemiş bir performans sunuyor. Galaxy S23 Ultra’nın grafik performansı Galaxy S22 ile kıyaslandığında yüzde 40 daha hızlı. Cihazda kullanılan yapay zeka performansında ise, fotoğraf, video, düşük gecikmeli oyun tepkileri gibi özelliklerle, performansla pil gücünün dengelenmesi için yüzde 40’ın üzerinde optimizasyon sağlandı.