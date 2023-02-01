https://sputniknews.com.tr/20230201/vedat-ozkok-hayatini-kaybetti-1066433844.html

Vedat Özkök hayatını kaybetti

Vedat Özkök hayatını kaybetti

Emekli Devlet Tiyatroları (DT) oyuncusu Vedat Özkök'ten acı haber geldi. Özkök'ün 80 yaşında yaşamını yitirdiği öğrenildi 01.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-01T09:50+0300

2023-02-01T09:50+0300

2023-02-01T09:50+0300

yaşam

ölüm

vedat özkök

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Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Mustafa Kurt, yayımladığı taziye mesajında, Vedat Özkök'ün vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirtti. Kurt, Özkök'ün ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diledi.Vedat Özkök'ün cenazesinin Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde kılınacak ikindi namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.Devlet Tiyatroları resmi Twitter hesabından, "Türk tiyatrosunun değerli ismi, emekli sanatçılarımızdan Vedat Özkök'ün vefat haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Sanatçımıza Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt..." mesajı paylaşıldı.

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ölüm, vedat özkök