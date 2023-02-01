https://sputniknews.com.tr/20230201/vedat-ozkok-hayatini-kaybetti-1066433844.html
Vedat Özkök hayatını kaybetti
Vedat Özkök hayatını kaybetti
Emekli Devlet Tiyatroları (DT) oyuncusu Vedat Özkök'ten acı haber geldi. Özkök'ün 80 yaşında yaşamını yitirdiği öğrenildi 01.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-01T09:50+0300
2023-02-01T09:50+0300
2023-02-01T09:50+0300
yaşam
ölüm
vedat özkök
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Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Mustafa Kurt, yayımladığı taziye mesajında, Vedat Özkök'ün vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirtti. Kurt, Özkök'ün ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diledi.Vedat Özkök'ün cenazesinin Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde kılınacak ikindi namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.Devlet Tiyatroları resmi Twitter hesabından, "Türk tiyatrosunun değerli ismi, emekli sanatçılarımızdan Vedat Özkök'ün vefat haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Sanatçımıza Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt..." mesajı paylaşıldı.
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ölüm, vedat özkök
Vedat Özkök hayatını kaybetti
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Emekli Devlet Tiyatroları (DT) oyuncusu Vedat Özkök'ten acı haber geldi. Özkök'ün 80 yaşında yaşamını yitirdiği öğrenildi
Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Mustafa Kurt, yayımladığı taziye mesajında, Vedat Özkök'ün vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirtti. Kurt, Özkök'ün ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diledi.
Vedat Özkök'ün cenazesinin Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde kılınacak ikindi namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.
Devlet Tiyatroları resmi Twitter hesabından, "Türk tiyatrosunun değerli ismi, emekli sanatçılarımızdan Vedat Özkök'ün vefat haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Sanatçımıza Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt..." mesajı paylaşıldı.