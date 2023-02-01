https://sputniknews.com.tr/20230201/ukrayna-icin-jet-koalisyonu-kurulursa-istenen-f-16lar-turkiyeye-gelmez-1066560022.html

‘Ukrayna için jet koalisyonu kurulursa istenen F-16’lar Türkiye'ye gelmez’

‘Ukrayna için jet koalisyonu kurulursa istenen F-16’lar Türkiye'ye gelmez’

Prof. Dr. Türkeş'e göre Kiev için ‘tank koalisyonu’ ile Batı ‘Rusya’yı dize getirme’ algısı yaratmak istiyor. Türkeş, çatışmanın uzamasının Batı blokunun silah... 01.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-01T22:18+0300

2023-02-01T22:18+0300

2023-02-04T04:24+0300

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Ukrayna’da BM Güvenlik Konseyi onaylı Minsk anlaşmasının çöpe atılmasıyla tetiklenen Rusya Federasyonu müdahalesi birinci yılına yaklaşırken, ABD öncülüğündeki Batı bloku Ukrayna’ya yeni silah sistemleriyle gerilimi tırmandırıyor. NATO içinde ufak çaplı bir gerilimin ardından bir ‘tank koalisyonu’ oluşturulması başarıldı. Ancak Kiev bu sefer de savaş uçağı hatta nükleer silah talep etti.Diğer yandan ABD’de savaşın uzamasının artık Rusya’nın işine yarayacağına dair kaygılar yansıyor. Son RAND raporu ve Wall Street Journal’deki makaleler bu kaygılara işaret ederken, ABD’nin bir nevi ‘ateşkes’ arayışlarında olduğuna dair iddialar yansıyor. Ancak Batı medyasına sızan ‘ABD tekliflerinin’ durumu değiştirecek bir sonuç üretmesi zor görünüyor.ABD’nin Ukrayna üzerinden ne yapmaya, neyi başarmaya çalıştığını Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden Prof. Dr. Mustafa Türkeş ile konuştuk.‘2004’ten beri devam eden tansiyon var’Prof. Mustafa Türkeş, Ukrayna’daki krizin yeni başlamadığını ve 2004’ten bugüne değerlendirilmesi gerektiğini belirtirken, Soros’un ‘renkli devrim’ süreçlerinin Ukrayna’yı normal yönetilemez bir ülke haline getirmesine dikkat çekti. Rusya’nın ise iki argümanının ‘Donbass’taki Ruslar ve NATO tehdidi’ olduğunu anımsatan Türkeş, Yeltsin’in parlamento bombalamasında da sergilenen ‘demokrasi oyununu’ anımsatıp, Batı politikalarında tutarlılık aranamayacağını vurguladı:‘Batı, ‘Rusya’yı dize getirdik’ algısı yaratmak istiyor’Türkeş, Batı’da oluşturulan ‘tank koalisyonu’ üzerinden Rusya’ya diz çöktürme algısı yaratılmaya çalışıldığını ancak bunun gerçekçi görünmediğinin altını çizdi:“Buradaki kurgu şu. Batı’da ‘Rusya’nın tamamen çökertildiği bir ülkeye dönüştürülmesi’. Böyle bir şey gerçekleştirilemez. Böyle bir kanıyı isteseler de oluşturamıyorlar. Batı basınında, ‘Leopard tanklarını gönderdiler, Rusya dize geldi, Ukrayna’nın istediği türden bir barış anlaşması imzalanacak’ gibi sunuluyor ama böyle bir şey yok. Bunlar yanıltıcı haberler. Bu tankların gönderilmesi neyi nasıl değiştirir bilemem ama eğer gerçekten böyleyse niye bunun ardından tank koalisyonu sonrası jet koalisyonu tartışmasını yapıyorlar? Bu tanklar eğer oyun değiştiriciyse o zaman diğer şeylere gerek kalmaz. Nükleer silah tartışmasına da gerek kalmayacak. Aslında Batı’daki tartışmalar kendi içinde çok tutarlı değil.”‘Bu savaş süreci uzadıkça ellerinde silah kalmıyor’Prof. Türkeş’e göre Lula’nın Scholz ve Macron’un Ukrayna’ya silah ve mühimmat gönderme talebini reddetmesini abartmamak lazım. Rusya’nın böyle şeylerden medet ummadığını belirten Türkeş, Ukrayna cephesinde fiilen ‘üstün gelmeme’ hali eşliğinde savaş uzadıkça NATO bloku için ‘silah stokunun tükenmekte olduğu’ bir resim oluştuğunu söyledi:‘Almanya’da eninde sonunda farklı sermaye fraksiyonlarının ilişkilerini de etkileyecek’Prof. Türkeş’e göre ateşkes olursa Almanya’da tartışma başka bir şeye dönüşebilir. ABD’nin Almanya ile Rusya arasındaki enerji bağını kesmek için her şeyi yaptığını anımsatan Türkeş, Avrupa’daki aktörlerin ‘Bu küresel düzlemde rekabet gücümüzü azalttığı için ne kadar yürütebiliriz’ sorusunu şimdiden sormaya başladıklarını belirtti:‘Jet koalisyonu diyecek olurlarsa, o zaman F-16'lara referanstır'Türkeş, ‘tank koalisyonu’nun ardından Kiev’in savaş uçağı talebini anımsatırken, Ukrayna’ya F-16 verilmesi halinde Türkiye’nin uzun süredir talep ettiği bu uçakları alamayacağı görüşünde:

https://sputniknews.com.tr/20230114/gorgu-taniklari-ukrayna-silahli-kuvvetleri-soledarda-fosfor-bombalari-kullandi-1065755168.html

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2023

Ceyda Karan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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mustafa türkeş, minsk, nato, ukrayna, ukrayna krizi, vladimir zelenskiy, f-16, f-16, türkiye