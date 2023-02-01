https://sputniknews.com.tr/20230201/togga-on-siparis-hakki-sunan-nft-acik-artirmasi-basliyor-1066446213.html

Togg'a ön sipariş hakkı sunan NFT açık artırması başlıyor

Togg'a ön sipariş hakkı sunan NFT açık artırması başlıyor

Togg akıllı cihaza ön sipariş hakkı sunan NFT açık artırması 5 Şubat'ta Trumore uygulamasında başlayacak. 01.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-01T14:41+0300

2023-02-01T14:41+0300

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togg

nft

yaşam

açık artırma

satış

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Togg'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 2023 yılının nisan, mayıs ve haziran aylarında öncelikli olarak teslim edilecek 2023 adet ile sınırlı 100. Yıl Özel Seri Togg Akıllı Cihaza ön sipariş hakkı sunan NFT açık artırmasının 5 Şubat'ta Trumore'da başlayacağı kaydedildi.Ön sipariş hakkı 3 yöntemle sunulacakTogg'un Trumore mobil uygulamasında ön sipariş hakkı 3 yöntemle sunulacak.NFT açık artırması o yöntemlerden biri. 5 Şubat'ta kullanıma sunulacak eklentide Togg'a ilişkin dijital eserler satılacak. Burada öne çıkanlar, sipariş hakkı elde edecek.Bir diğer seçenek de YeniLig Yarışması olacak. Trumore'daki çekiliş bölümü de ön sipariş için kullanılacak.Trumore uygulaması dijital marketlerden ücretsiz olarak indirilebiliyor.

https://sputniknews.com.tr/20230131/togg-akilli-cihazlari-icin-on-siparis-hakki-3-farkli-yontemle-sunulacak-1066415324.html

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