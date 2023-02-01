https://sputniknews.com.tr/20230201/temel-karamollaoglu-ahmet-davutoglu-ve-ali-babacan-ile-gorustu-1066460157.html
Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile görüştü
Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile görüştü
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 13 Şubat'ta partisinin ev sahipliğinde yapılacak Altılı Masa toplantısı öncesi Gelecek Partisi Genel Başkanı... 01.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-01T20:25+0300
2023-02-01T20:25+0300
2023-02-01T20:28+0300
ahmet davutoğlu
türkiye
ali babacan
gelecek partisi
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CHP, Demokrat Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, İYİ Parti ve Saadet Partisi liderlerinin oluşturduğu Altılı Masa 13 Şubat'ta Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde bir kez daha toplanacak.Toplantı öncesi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ziyaretlere başladı.Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, bugün sırasıyla Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ve ardından Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı parti genel merkezlerinde ziyaret ederek ayrı ayrı görüştü.Karamollaoğlu'nun Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu ve Gültekin Uysal'ı da ziyaret etmesi bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230201/altili-masada-13-subat-trafigi-aday-belirleme-sureci-basliyor-1066431121.html
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ahmet davutoğlu, ali babacan, gelecek partisi
ahmet davutoğlu, ali babacan, gelecek partisi
Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile görüştü
20:25 01.02.2023 (güncellendi: 20:28 01.02.2023) Abone ol
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 13 Şubat'ta partisinin ev sahipliğinde yapılacak Altılı Masa toplantısı öncesi Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile baş başa görüşmeler gerçekleştirdi.
CHP, Demokrat Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, İYİ Parti ve Saadet Partisi liderlerinin oluşturduğu Altılı Masa 13 Şubat'ta Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde bir kez daha toplanacak.
Toplantı öncesi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ziyaretlere başladı.
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, bugün sırasıyla Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ve ardından Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı parti genel merkezlerinde ziyaret ederek ayrı ayrı görüştü.
Karamollaoğlu'nun Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu ve Gültekin Uysal'ı da ziyaret etmesi bekleniyor.