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https://sputniknews.com.tr/20230201/temel-karamollaoglu-ahmet-davutoglu-ve-ali-babacan-ile-gorustu-1066460157.html
Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile görüştü
Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile görüştü
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 13 Şubat'ta partisinin ev sahipliğinde yapılacak Altılı Masa toplantısı öncesi Gelecek Partisi Genel Başkanı... 01.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-01T20:25+0300
2023-02-01T20:28+0300
ahmet davutoğlu
türkiye
ali babacan
gelecek partisi
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CHP, Demokrat Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, İYİ Parti ve Saadet Partisi liderlerinin oluşturduğu Altılı Masa 13 Şubat'ta Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde bir kez daha toplanacak.Toplantı öncesi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ziyaretlere başladı.Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, bugün sırasıyla Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ve ardından Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı parti genel merkezlerinde ziyaret ederek ayrı ayrı görüştü.Karamollaoğlu'nun Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu ve Gültekin Uysal'ı da ziyaret etmesi bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230201/altili-masada-13-subat-trafigi-aday-belirleme-sureci-basliyor-1066431121.html
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ahmet davutoğlu, ali babacan, gelecek partisi
ahmet davutoğlu, ali babacan, gelecek partisi

Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile görüştü

20:25 01.02.2023 (güncellendi: 20:28 01.02.2023)
© Saadet partisiSaadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nu ziyaret etti.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nu ziyaret etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2023
© Saadet partisi
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 13 Şubat'ta partisinin ev sahipliğinde yapılacak Altılı Masa toplantısı öncesi Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile baş başa görüşmeler gerçekleştirdi.
CHP, Demokrat Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, İYİ Parti ve Saadet Partisi liderlerinin oluşturduğu Altılı Masa 13 Şubat'ta Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde bir kez daha toplanacak.
Toplantı öncesi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ziyaretlere başladı.
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, bugün sırasıyla Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ve ardından Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı parti genel merkezlerinde ziyaret ederek ayrı ayrı görüştü.
Karamollaoğlu'nun Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu ve Gültekin Uysal'ı da ziyaret etmesi bekleniyor.
Altılı masa - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2023
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Altılı masada 13 Şubat trafiği: Aday belirleme süreci başlıyor
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