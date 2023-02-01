https://sputniknews.com.tr/20230201/temel-karamollaoglu-ahmet-davutoglu-ve-ali-babacan-ile-gorustu-1066460157.html

Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile görüştü

Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile görüştü

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 13 Şubat'ta partisinin ev sahipliğinde yapılacak Altılı Masa toplantısı öncesi Gelecek Partisi Genel Başkanı... 01.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-01T20:25+0300

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ahmet davutoğlu

türkiye

ali babacan

gelecek partisi

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CHP, Demokrat Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, İYİ Parti ve Saadet Partisi liderlerinin oluşturduğu Altılı Masa 13 Şubat'ta Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde bir kez daha toplanacak.Toplantı öncesi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ziyaretlere başladı.Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, bugün sırasıyla Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ve ardından Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı parti genel merkezlerinde ziyaret ederek ayrı ayrı görüştü.Karamollaoğlu'nun Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu ve Gültekin Uysal'ı da ziyaret etmesi bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20230201/altili-masada-13-subat-trafigi-aday-belirleme-sureci-basliyor-1066431121.html

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ahmet davutoğlu, ali babacan, gelecek partisi