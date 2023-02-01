https://sputniknews.com.tr/20230201/tarim-kredi-kooperatiflerinde-ucuz-et-satilan-magaza-sayisi-bine-cikacak-1066430821.html

Tarım Kredi Kooperatiflerinde ucuz et satılan mağaza sayısı bine çıkacak

Tarım Kredi Kooperatiflerinde ucuz et satılan mağaza sayısı bine çıkacak

Tarım Kredi Kooperatifleri, ucuz et sattığı mağaza sayısını bine çıkaracak. Genel Müdür Hüseyin Aydın, "Piyasanın yarı fiyatına satıyoruz. Bakanlığımızla... 01.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-01T06:12+0300

2023-02-01T06:12+0300

2023-02-01T06:28+0300

yaşam

tarım kredi kooperatifleri

et

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Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, 250 markette Et Süt Kurumu'nun verdiği etlerin satıldığını hatırlatarak, "Piyasa fiyatlarının yarı fiyatına satıyoruz. Bakanlığımızla görüşmeler yaptık. Muhtemelen market sayısını bine çıkaracağız. Diğer marketlerimizde de normal piyasa şartlarında paketli ambalajlarda et satmaya devam ediyoruz" dedi.Sabah'ın haberine göre, gıda fiyatlarında regülasyonu sağlamak için kurulan Koop Market sayısı da şubatta 3 bine yaklaşacak. Gazetecilerle sohbet toplantısı düzenleyen Genel Müdür Hüseyin Aydın, "TK Market sayısı 1.549. 400 adet de Tarım Kredi Kooperatifleri'nde satış noktası var. Orada da satış yapılıyor. 6 ilde 250 bakkala girdik. Koop Bakkal'da il sayısını 17'ye çıkarıp 540 bakkala daha girmiş olacağız. Yani şubat sonunda 790 bakkalda tarım kredi ürünleri satılmaya başlanacak.Böylece şubat sonunda satış noktası sayımız 2.750'ye çıkacak. Yıl ortasında da 3 bini bulacak" diye konuştu. Tarım Kredi Holding Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Yılmaz Bademli ise Tarım Kredi ürünlerini satmak isteyen bakkalların kendilerine müracaat etmeleri gerektiğini, şartları uyuyorsa, beş rafa kendi ürünlerini yerleştirdiklerini, fiyatları da barkodlarla takip ettiklerini, kendi fiyatlarının daha üzerindeki satışa izin vermediklerini söyledi.Pahalılık tartışmalarına da değinen Aydın, "Herkes Tarım Kredi ürününün kalitesinden memnun. Bu kalite zaman zaman fiyat nedeniyle eleştiri konusu oluyor, çünkü baldo pirinciyle Çin ya da Arjantin pirinci karşılaştırılıyor. Ya da birinci harman çayla, dördüncü harman çay… Onun için biz de ikinci sınıf ürün üretmeye başlıyoruz. 1.400 adet ürün var. Bunların 600 tanesinde piyasada en ucuz biziz. Yüzde 1.5 ila 25 arasında ucuz olduğumuz ürünler var. Biz bunu yaptığımız zaman rakiplerimiz de ona göre düzenliyor" dedi. Aydın, şu anda marketteki 1.400 kadar ürünün 400'ünü kendilerinin ürettiğini, bu sayıyı 600-700'e çıkarmak istediklerini söyledi.Tarım Kredi Holding Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Yılmaz Bademli de sattıkları 1.400 üründe fiyatı Tarım Kredi Marketleri'nin belirlediğini belirterek, "Bizim fiyatlarımıza göre rakiplerimiz haftalık fiyat belirliyor. Osmancık baldo pirinciyle, Çin pirincini kıyaslarsanız orada Çin pirinci daha ucuz olabilir. Ama kıyasladığınız iki pirinç de Osmancık baldoysa, o bizden ucuz olmaz" dedi. 40 kadın kooperatifinin ürününü marketlerde sattıklarını söyleyen Bademli, şubat ayında Ankara'da insanın ve kasanın olmadığı akıllı bir market açmayı planladıklarını da bildirdi.Aydın, yağda ciddi bir oyuncu olmak istediklerini de vurguladı. 30 Nisan'a kadar dünyada gübre ve yem fiyatları nereye giderse gitsin zam yapmayacaklarını ilan ettiklerini hatırlatan Aydın, "Bir ürünün maliyetinde yüzde 25'lerde payı olan bir şeyi stabilize ettik" dedi. Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdür Yardımcısı Okan Ateş de yemde şu anda torbada ortalama 20 TL daha ucuz olduklarını belirtti.Tarım Kredi Holding Yönetim ve İcra Kurulu Başkanvekili Temel Tayyar Yeşil ise Yarımca ve Sarıseki'de liman yatırımlarını anlatırken, "İskenderun'da lojistik depo yatırımımızda önümüzdeki ay ihaleleri tamamlayıp, inşaata başlamak istiyoruz, yıl sonunda bitecek. Manisa'da bitki koruma ürünleri üreten bir fabrikamız var. Fabrikamızı Turgutlu'ya taşıyoruz. Yaklaşık 400 milyon liralık yatırım" dedi.

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