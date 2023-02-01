https://sputniknews.com.tr/20230201/suc-orgutu-lideri-masood-zakaria-bodrumda-yakalandi-1066461360.html
Suç örgütü lideri Masood Zakaria Bodrum'da yakalandı
Suç örgütü lideri Masood Zakaria Bodrum'da yakalandı
Cinayete teşebbüs, suç örgütü üyeliği ve uyuşturucu kaçakçılığından Avustralya polisi tarafından en çok arananlar listesinde yer alan Masood Zakaria, Bodrum'da... 01.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-01T20:47+0300
2023-02-01T20:47+0300
2023-02-01T20:48+0300
türkiye
masood zakaria
bodrum
avustralya
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Suç örgütü lideri 27 yaşındaki Masood Zakaria, 2021 yılında Yeni Güney Galler eyaleti polisi tarafından cinayete teşebbüs, suç örgütü üyeliği ve uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle hakkında tutuklama emri çıkarıldığı belirtildi. İHA'nın aktardığına göre Zakaria, tutuklama kararının ardından Malezya'ya giden bir balıkçı teknesine binerek kaçtı. Ardından da Asya üzerinden geçerek Türkiye'ye ulaştı. Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Bodrum’da Cumartesi günü lüks bir villaya düzenlenen operasyon ile yakalanan Zakaria’nın, Avustralya hükümeti tarafından Türk Dışişleri Bakanlığı'na başvurarak sınır dışı edilmesi için irtibata geçtikleri aktarıldı.
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masood zakaria, bodrum, avustralya
masood zakaria, bodrum, avustralya
Suç örgütü lideri Masood Zakaria Bodrum'da yakalandı
20:47 01.02.2023 (güncellendi: 20:48 01.02.2023) Abone ol
Cinayete teşebbüs, suç örgütü üyeliği ve uyuşturucu kaçakçılığından Avustralya polisi tarafından en çok arananlar listesinde yer alan Masood Zakaria, Bodrum'da İstanbul polisi tarafından yakalandı.
Suç örgütü lideri 27 yaşındaki Masood Zakaria, 2021 yılında Yeni Güney Galler eyaleti polisi tarafından cinayete teşebbüs, suç örgütü üyeliği ve uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle hakkında tutuklama emri çıkarıldığı belirtildi.
İHA'nın aktardığına göre Zakaria, tutuklama kararının ardından Malezya'ya giden bir balıkçı teknesine binerek kaçtı. Ardından da Asya üzerinden geçerek Türkiye'ye ulaştı.
Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Bodrum’da Cumartesi günü lüks bir villaya düzenlenen operasyon ile yakalanan Zakaria’nın, Avustralya hükümeti tarafından Türk Dışişleri Bakanlığı'na başvurarak sınır dışı edilmesi için irtibata geçtikleri aktarıldı.