https://sputniknews.com.tr/20230201/spotify-premium-uyelik-ucretlerine-zam-1066453816.html

Spotify Premium üyelik ücretlerine zam

Spotify Premium üyelik ücretlerine zam

Dünyanın en çok kullanılan müzik uygulamalarından Spotify şubat ayından itibaren Premium abonelik ücretlerine zam yapılacağını açıkladı. 01.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-01T16:21+0300

2023-02-01T16:21+0300

2023-02-01T16:23+0300

ekonomi

spotify

zam

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Son dönemde birçok şirkette olduğu gibi Spotfiy da abonelik ücretlerine zam yaptı. Shiftdelete.net'in aktardığına göre zammın ardından Bireysel, Duo, Aile ve Öğrenci paketleri şubat ayı ile birlikte yeni abonelik ücretleri ile sunulacak. Fiyatlara ortalama yüzde 42 zam yapılmış durumda. Öğrenci: 14.99 TL/ay (Eski fiyat 10.49 TL) Bireysel: 29.99 TL/ay (Eski fiyat 20.99 TL) Duo: 39.99 TL/ay (Eski fiyat 27.99 TL) Aile: 49.99 TL/ay (Eski fiyat 34.99 TL)

https://sputniknews.com.tr/20230123/spotifyda-da-isten-cikarmalar-basliyor-iddiasi-1066057520.html

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