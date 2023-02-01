https://sputniknews.com.tr/20230201/spotify-premium-uyelik-ucretlerine-zam-1066453816.html
Spotify Premium üyelik ücretlerine zam
Spotify Premium üyelik ücretlerine zam
Dünyanın en çok kullanılan müzik uygulamalarından Spotify şubat ayından itibaren Premium abonelik ücretlerine zam yapılacağını açıkladı. 01.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-01T16:21+0300
2023-02-01T16:21+0300
2023-02-01T16:23+0300
ekonomi
spotify
zam
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Son dönemde birçok şirkette olduğu gibi Spotfiy da abonelik ücretlerine zam yaptı. Shiftdelete.net'in aktardığına göre zammın ardından Bireysel, Duo, Aile ve Öğrenci paketleri şubat ayı ile birlikte yeni abonelik ücretleri ile sunulacak. Fiyatlara ortalama yüzde 42 zam yapılmış durumda. Öğrenci: 14.99 TL/ay (Eski fiyat 10.49 TL) Bireysel: 29.99 TL/ay (Eski fiyat 20.99 TL) Duo: 39.99 TL/ay (Eski fiyat 27.99 TL) Aile: 49.99 TL/ay (Eski fiyat 34.99 TL)
https://sputniknews.com.tr/20230123/spotifyda-da-isten-cikarmalar-basliyor-iddiasi-1066057520.html
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spotify, zam
Spotify Premium üyelik ücretlerine zam
16:21 01.02.2023 (güncellendi: 16:23 01.02.2023) Abone ol
Dünyanın en çok kullanılan müzik uygulamalarından Spotify şubat ayından itibaren Premium abonelik ücretlerine zam yapılacağını açıkladı.
Son dönemde birçok şirkette olduğu gibi Spotfiy da abonelik ücretlerine zam yaptı.
Shiftdelete.net'in aktardığına göre zammın ardından Bireysel, Duo, Aile ve Öğrenci paketleri şubat ayı ile birlikte yeni abonelik ücretleri ile sunulacak.
Fiyatlara ortalama yüzde 42 zam yapılmış durumda.
Öğrenci: 14.99 TL/ay (Eski fiyat 10.49 TL)
Bireysel: 29.99 TL/ay (Eski fiyat 20.99 TL)
Duo: 39.99 TL/ay (Eski fiyat 27.99 TL)
Aile: 49.99 TL/ay (Eski fiyat 34.99 TL)