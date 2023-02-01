https://sputniknews.com.tr/20230201/selvi-cumhurbaskani-adayinin-aciklanma-tarihi-one-cekildi-1066431509.html
Selvi: Cumhurbaşkanı adayının açıklanma tarihi öne çekildi
Selvi: Cumhurbaşkanı adayının açıklanma tarihi öne çekildi
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, altılı masanın Cumhurbaşkanı adayının açıklanma tarihinin öne çekileceğini iddia etti. 01.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-01T07:41+0300
2023-02-01T07:41+0300
2023-02-01T07:41+0300
politika
altılı masa
cumhurbaşkanlığı
seçim
abdulkadir selvi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1c/1063912710_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_b1230501b9e46e61b3c9ddc7357d2b9d.jpg
Selvi, Hürrriyet'teki bugünkü köşesinde, "CHP’de 13 Şubat’taki toplantıdan Kılıçdaroğlu’nun adaylığının çıkacağı havası hâkim" dedi. "Çoklu aday işi bitti diyorlar. Kılıçdaroğlu’nun ortak adaylığının kabul edileceğine inanıyorlar. “Ama o gün açıklanmayabilir, belki bir-iki gün sonra açıklanabilir” diyorlar. Zaten Kılıçdaroğlu da o yönde bir açıklama yapmıştı" diyen Selvi, yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:"Peki 6’lı Masa aynı kanaatte mi? 6’lı Masa’nın üyeleriyle konuştum. 6’lı Masa’da 13 Şubat’a yönelik hummalı bir çalışma yapıldığını söyleyebilirim. Çünkü en kritik kararlar 13 Şubat’taki toplantıda alınacak. Şöyle bir takvimden söz ediliyor.1. Öncelikle hangi yöntemle seçimlere gidilecek? O belirlenecek.2. Cumhurbaşkanlığı Protokol Metni onaylanacak.3. Cumhurbaşkanı adayı konuşulacak.Bu başlıkların her birinin açılması gerekiyor. Seçimlere tek parti çatısı altında mı gidilecek yoksa 41 ilde her parti kendi adına, diğer 40 yerde ise ortak liste halinde mi girilecek? Bunun tespit edilmesi gerekiyor.Seçimlere hangi yöntemle girileceği konusundan kimlerin milletvekili olacağı anlaşılmasın. Önce yöntemde anlaşacaklar. Küçük partilere kaç milletvekili verileceği belirlenecek. Sonra ona göre her parti kendi milletvekili listelerini hazırlayacak.Burada İYİ Parti’ye ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Çünkü İYİ Parti seçimlere kendi adına girecek. Ama 40 yerde ortak liste kararı alınırsa İYİ Parti’nin bu durumu değerlendirmesi gerekecek. Çünkü İYİ Parti’nin güçlü olduğu illerde, onların listesinden girilebilir.Cumhurbaşkanı seçilecek kişinin uyması gerekenlerle ilgili protokol, 6 parti açısından önem arz ediyor ama seçmen daha çok adayla ilgili. Eğer Meral Akşener son dakika bir sürpriz yapmazsa Kemal Kılıçdaroğlu ortak aday gibi.Peki 13 Şubat’taki toplantıda Kılıçdaroğlu’nun adaylığı ilan edilir mi? 6’lı Masa’daki hava cumhurbaşkanı adayını Ankara’da yapılacak ortak bir mitingle ilan etmek. Onun için 20 Şubat’ı bulur deniliyor. Ama şundan emin olun, 6’lı Masa’da Kılıçdaroğlu kararı alındığı takdirde birkaç saniye içinde tüm haber kanallarında son dakika verilerek ilan edilir.Dikkat ettiniz mi, ben daha önce 6’lı Masa’da eğer Erdoğan 10 Mart’ta seçim kararı alırsa biz adayımızı 11 Mart’ta açıklarız diye bir hava olduğunu aktarmıştım. Peki şimdi niye 20 Şubat gibi dedim. Çünkü kaynaklarım, “Liderler cumhurbaşkanı adayını daha erken açıklama eğiliminde. Karar aldıktan sonra bekletmeye gerek duymayacaklar çünkü taban sabırsızlandı. Artık adayınızı açıklamıyor musunuz diye baskı yapıyor” diyorlar."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1c/1063912710_5:0:2048:1532_1920x0_80_0_0_65b1aef8a3597939776e2e2ed195c192.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
altılı masa, cumhurbaşkanlığı, seçim, abdulkadir selvi
altılı masa, cumhurbaşkanlığı, seçim, abdulkadir selvi
Selvi: Cumhurbaşkanı adayının açıklanma tarihi öne çekildi
Abone ol
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, altılı masanın Cumhurbaşkanı adayının açıklanma tarihinin öne çekileceğini iddia etti.
Selvi, Hürrriyet'teki bugünkü köşesinde, "CHP’de 13 Şubat’taki toplantıdan Kılıçdaroğlu’nun adaylığının çıkacağı havası hâkim" dedi.
"Çoklu aday işi bitti diyorlar. Kılıçdaroğlu’nun ortak adaylığının kabul edileceğine inanıyorlar. “Ama o gün açıklanmayabilir, belki bir-iki gün sonra açıklanabilir” diyorlar. Zaten Kılıçdaroğlu da o yönde bir açıklama yapmıştı" diyen Selvi, yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:
"Peki 6’lı Masa aynı kanaatte mi? 6’lı Masa’nın üyeleriyle konuştum. 6’lı Masa’da 13 Şubat’a yönelik hummalı bir çalışma yapıldığını söyleyebilirim. Çünkü en kritik kararlar 13 Şubat’taki toplantıda alınacak. Şöyle bir takvimden söz ediliyor.
1. Öncelikle hangi yöntemle seçimlere gidilecek? O belirlenecek.
2. Cumhurbaşkanlığı Protokol Metni onaylanacak.
3. Cumhurbaşkanı adayı konuşulacak.
Bu başlıkların her birinin açılması gerekiyor. Seçimlere tek parti çatısı altında mı gidilecek yoksa 41 ilde her parti kendi adına, diğer 40 yerde ise ortak liste halinde mi girilecek? Bunun tespit edilmesi gerekiyor.
Seçimlere hangi yöntemle girileceği konusundan kimlerin milletvekili olacağı anlaşılmasın. Önce yöntemde anlaşacaklar. Küçük partilere kaç milletvekili verileceği belirlenecek. Sonra ona göre her parti kendi milletvekili listelerini hazırlayacak.
Burada İYİ Parti’ye ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Çünkü İYİ Parti seçimlere kendi adına girecek. Ama 40 yerde ortak liste kararı alınırsa İYİ Parti’nin bu durumu değerlendirmesi gerekecek. Çünkü İYİ Parti’nin güçlü olduğu illerde, onların listesinden girilebilir.
Cumhurbaşkanı seçilecek kişinin uyması gerekenlerle ilgili protokol, 6 parti açısından önem arz ediyor ama seçmen daha çok adayla ilgili. Eğer Meral Akşener son dakika bir sürpriz yapmazsa Kemal Kılıçdaroğlu ortak aday gibi.
Peki 13 Şubat’taki toplantıda Kılıçdaroğlu’nun adaylığı ilan edilir mi? 6’lı Masa’daki hava cumhurbaşkanı adayını Ankara’da yapılacak ortak bir mitingle ilan etmek. Onun için 20 Şubat’ı bulur deniliyor. Ama şundan emin olun, 6’lı Masa’da Kılıçdaroğlu kararı alındığı takdirde birkaç saniye içinde tüm haber kanallarında son dakika verilerek ilan edilir.
Dikkat ettiniz mi, ben daha önce 6’lı Masa’da eğer Erdoğan 10 Mart’ta seçim kararı alırsa biz adayımızı 11 Mart’ta açıklarız diye bir hava olduğunu aktarmıştım. Peki şimdi niye 20 Şubat gibi dedim. Çünkü kaynaklarım, “Liderler cumhurbaşkanı adayını daha erken açıklama eğiliminde. Karar aldıktan sonra bekletmeye gerek duymayacaklar çünkü taban sabırsızlandı. Artık adayınızı açıklamıyor musunuz diye baskı yapıyor” diyorlar."