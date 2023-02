https://sputniknews.com.tr/20230201/selvi-cumhurbaskani-adayinin-aciklanma-tarihi-one-cekildi-1066431509.html

Selvi: Cumhurbaşkanı adayının açıklanma tarihi öne çekildi

Selvi: Cumhurbaşkanı adayının açıklanma tarihi öne çekildi

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, altılı masanın Cumhurbaşkanı adayının açıklanma tarihinin öne çekileceğini iddia etti. 01.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-01T07:41+0300

2023-02-01T07:41+0300

2023-02-01T07:41+0300

politika

altılı masa

cumhurbaşkanlığı

seçim

abdulkadir selvi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1c/1063912710_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_b1230501b9e46e61b3c9ddc7357d2b9d.jpg

Selvi, Hürrriyet'teki bugünkü köşesinde, "CHP’de 13 Şubat’taki toplantıdan Kılıçdaroğlu’nun adaylığının çıkacağı havası hâkim" dedi. "Çoklu aday işi bitti diyorlar. Kılıçdaroğlu’nun ortak adaylığının kabul edileceğine inanıyorlar. “Ama o gün açıklanmayabilir, belki bir-iki gün sonra açıklanabilir” diyorlar. Zaten Kılıçdaroğlu da o yönde bir açıklama yapmıştı" diyen Selvi, yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:"Peki 6’lı Masa aynı kanaatte mi? 6’lı Masa’nın üyeleriyle konuştum. 6’lı Masa’da 13 Şubat’a yönelik hummalı bir çalışma yapıldığını söyleyebilirim. Çünkü en kritik kararlar 13 Şubat’taki toplantıda alınacak. Şöyle bir takvimden söz ediliyor.1. Öncelikle hangi yöntemle seçimlere gidilecek? O belirlenecek.2. Cumhurbaşkanlığı Protokol Metni onaylanacak.3. Cumhurbaşkanı adayı konuşulacak.Bu başlıkların her birinin açılması gerekiyor. Seçimlere tek parti çatısı altında mı gidilecek yoksa 41 ilde her parti kendi adına, diğer 40 yerde ise ortak liste halinde mi girilecek? Bunun tespit edilmesi gerekiyor.Seçimlere hangi yöntemle girileceği konusundan kimlerin milletvekili olacağı anlaşılmasın. Önce yöntemde anlaşacaklar. Küçük partilere kaç milletvekili verileceği belirlenecek. Sonra ona göre her parti kendi milletvekili listelerini hazırlayacak.Burada İYİ Parti’ye ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Çünkü İYİ Parti seçimlere kendi adına girecek. Ama 40 yerde ortak liste kararı alınırsa İYİ Parti’nin bu durumu değerlendirmesi gerekecek. Çünkü İYİ Parti’nin güçlü olduğu illerde, onların listesinden girilebilir.Cumhurbaşkanı seçilecek kişinin uyması gerekenlerle ilgili protokol, 6 parti açısından önem arz ediyor ama seçmen daha çok adayla ilgili. Eğer Meral Akşener son dakika bir sürpriz yapmazsa Kemal Kılıçdaroğlu ortak aday gibi.Peki 13 Şubat’taki toplantıda Kılıçdaroğlu’nun adaylığı ilan edilir mi? 6’lı Masa’daki hava cumhurbaşkanı adayını Ankara’da yapılacak ortak bir mitingle ilan etmek. Onun için 20 Şubat’ı bulur deniliyor. Ama şundan emin olun, 6’lı Masa’da Kılıçdaroğlu kararı alındığı takdirde birkaç saniye içinde tüm haber kanallarında son dakika verilerek ilan edilir.Dikkat ettiniz mi, ben daha önce 6’lı Masa’da eğer Erdoğan 10 Mart’ta seçim kararı alırsa biz adayımızı 11 Mart’ta açıklarız diye bir hava olduğunu aktarmıştım. Peki şimdi niye 20 Şubat gibi dedim. Çünkü kaynaklarım, “Liderler cumhurbaşkanı adayını daha erken açıklama eğiliminde. Karar aldıktan sonra bekletmeye gerek duymayacaklar çünkü taban sabırsızlandı. Artık adayınızı açıklamıyor musunuz diye baskı yapıyor” diyorlar."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

altılı masa, cumhurbaşkanlığı, seçim, abdulkadir selvi