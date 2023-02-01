Türkiye
https://sputniknews.com.tr/20230201/sarkici-yesim-ercetin-fbiin-safak-operasyonu-ile-gozaltina-alindi-1066443244.html
Şarkıcı Yeşim Erçetin, FBI'ın şafak operasyonu ile gözaltına alındı
Şarkıcı Yeşim Erçetin, FBI'ın şafak operasyonu ile gözaltına alındı
Şarkıcı Yeşim Erçetin, kripto para piyasasında usulsüzlük suçlamasıyla FBI baskınıyla yakalandı. 01.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-01T13:56+0300
2023-02-01T13:56+0300
şarkıcı
fbi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/01/1066444606_0:0:697:392_1920x0_80_0_0_9aeebd606e4653a304ebda0e119435d9.jpg
Şarkıcı ve manken Yeşim Erçetin, geçen yıl ocak ayında 6 ay aşk yaşadığı Fevzi Kardeseci ile Miami'de nikah masasına oturdu. 2. Sayfa'nın haberine göre FBI, Yeşim Erçetin ve eşi Fevzi'nin yaşadığı eve kripto paralarda usulsüzlük suçlamasıyla şafak baskını düzenledi. Karı koca gözaltına alındı.Üzerinde pijamalarla FBI aracına binen eski mankenin gözyaşlarına boğuldu.Milyon dolarlık usülsüzlükİddiaya göre; milyon dolarlık usülsüzlük Yeşim Erçetin'in banka hesapları üzerinden gerçekleşti. Pasaportuna el konulan, hala gözaltında bulunan Yeşim Erçetin'in çıkmasının zor olduğu öğrenildi.Yeşim Erçetin'in eski eşi Emre Matraş olayı öğrendikten sonra yalnız kalan 10 yaşındaki kızı Masal'ı apar topar İstanbul'a getirdi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/01/1066444606_55:0:578:392_1920x0_80_0_0_37394b73a41d8e74fefe7077bd87e623.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
şarkıcı, fbi
şarkıcı, fbi

Şarkıcı Yeşim Erçetin, FBI'ın şafak operasyonu ile gözaltına alındı

13:56 01.02.2023
© YouTube/KanalDYeşim Erçetin
Yeşim Erçetin - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2023
© YouTube/KanalD
Abone olTelegram
Şarkıcı Yeşim Erçetin, kripto para piyasasında usulsüzlük suçlamasıyla FBI baskınıyla yakalandı.
Şarkıcı ve manken Yeşim Erçetin, geçen yıl ocak ayında 6 ay aşk yaşadığı Fevzi Kardeseci ile Miami'de nikah masasına oturdu. 2. Sayfa'nın haberine göre FBI, Yeşim Erçetin ve eşi Fevzi'nin yaşadığı eve kripto paralarda usulsüzlük suçlamasıyla şafak baskını düzenledi. Karı koca gözaltına alındı.
Üzerinde pijamalarla FBI aracına binen eski mankenin gözyaşlarına boğuldu.
Milyon dolarlık usülsüzlük
İddiaya göre; milyon dolarlık usülsüzlük Yeşim Erçetin'in banka hesapları üzerinden gerçekleşti. Pasaportuna el konulan, hala gözaltında bulunan Yeşim Erçetin'in çıkmasının zor olduğu öğrenildi.
Yeşim Erçetin'in eski eşi Emre Matraş olayı öğrendikten sonra yalnız kalan 10 yaşındaki kızı Masal'ı apar topar İstanbul'a getirdi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала