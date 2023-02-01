https://sputniknews.com.tr/20230201/sarkici-yesim-ercetin-fbiin-safak-operasyonu-ile-gozaltina-alindi-1066443244.html

Şarkıcı Yeşim Erçetin, FBI'ın şafak operasyonu ile gözaltına alındı

Şarkıcı Yeşim Erçetin, FBI'ın şafak operasyonu ile gözaltına alındı

Şarkıcı Yeşim Erçetin, kripto para piyasasında usulsüzlük suçlamasıyla FBI baskınıyla yakalandı. 01.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-01T13:56+0300

2023-02-01T13:56+0300

2023-02-01T13:56+0300

şarkıcı

fbi

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Şarkıcı ve manken Yeşim Erçetin, geçen yıl ocak ayında 6 ay aşk yaşadığı Fevzi Kardeseci ile Miami'de nikah masasına oturdu. 2. Sayfa'nın haberine göre FBI, Yeşim Erçetin ve eşi Fevzi'nin yaşadığı eve kripto paralarda usulsüzlük suçlamasıyla şafak baskını düzenledi. Karı koca gözaltına alındı.Üzerinde pijamalarla FBI aracına binen eski mankenin gözyaşlarına boğuldu.Milyon dolarlık usülsüzlükİddiaya göre; milyon dolarlık usülsüzlük Yeşim Erçetin'in banka hesapları üzerinden gerçekleşti. Pasaportuna el konulan, hala gözaltında bulunan Yeşim Erçetin'in çıkmasının zor olduğu öğrenildi.Yeşim Erçetin'in eski eşi Emre Matraş olayı öğrendikten sonra yalnız kalan 10 yaşındaki kızı Masal'ı apar topar İstanbul'a getirdi.

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şarkıcı, fbi