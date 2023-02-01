https://sputniknews.com.tr/20230201/rusya-turkiyenin-isvecin-nato-uyeligi-konusundaki-tutumu-ittifaktaki-guvensizligi-gosteriyor---1066453260.html

Rusya: Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliği konusundaki tutumu İttifak'taki güvensizliği gösteriyor

Rusya: Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliği konusundaki tutumu İttifak'taki güvensizliği gösteriyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımı konusunda ortaya koyduğu tutumun İttifak içinde ve genel... 01.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-01T16:05+0300

2023-02-01T16:05+0300

2023-02-01T16:06+0300

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türkiye

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Radyo Sputnik’e konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batılı ülkelerin ‘kendi insanlarının bile güvenmediği küçük dolandırıcılara dönüştüklerini’ ifade etti. “NATO üyesi olan Türkiye, ortaklarını yakından tanıyor. Türk makamları, NATO içinde verilen kararların dışişleri bakanları, savunma bakanları, genelkurmay başkanları ve ülke liderleri düzeyinde tasarlandığı için kendi yolunda ilerliyor. Birilerine boyun eğdirmek gerektiğinde alenen her türlü sözün verildiğini bilirler, önemli olan kararın verilmesi. Bu kolektif Batı'nın böyle bir taktiğidir” diyen Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sonra bu vaatleri algılayanlar, yerine getirileceklerine içtenlikle inanıyor, oysa tüm bunlar yerine getirilmiyor. NATO'nun içinde bulunan Türkiye bunu içten biliyor ve bu nedenle tüm bunların kağıt üzerinde bile değil, somut kararlar şeklinde düzenlenmesini talep ediyor.” Bunun ‘Batı kurallarına dayanan belirli bir demokratik dünyada ortakların birbirilerine nasıl güvenmediğinin’ canlı bir örneği olduğuna dikkat çeken Zaharova, Türkiye'nin bir zamanlar AB üyeliğinin reddedilmiş olduğu, ‘Avrupa'nın en yüksek entegrasyon notasına ulaşan ülkelerin ise vaatlerini yerine getiremeyeceklerinin ortaya çıktığı için bu durumun bir bütün olarak ‘aynı Batı medeniyetinin kriz seviyesini’ ortaya koyduğunu vurguladı. Rus diplomat ayrıca Batı medeniyetinde olan en iyi şeylerin Rusya’da korunduğunun, Batı'nın ise tüm bunları kaybettiğinin altını çizdi. Zaharova, “Şimdi özellikle anlaşma yeteneği olan tarafın Doğu olduğu, Batı'nın ise kendi insanlarının bile inanmadığı küçük dolandırıcılara dönüştüğü, bunların boğuştukları, kendi içlerinde vahşi bir çelişkiye düştükleri ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230201/eski-nato-komutani-stavridis-umarim-turkiye-ile-isvec-finlandiya-arasinda-tercih-zorunda-kalmayiz-1066446102.html

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