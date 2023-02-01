https://sputniknews.com.tr/20230201/rusya-rus-ve-iranli-diplomatlar-suriye-ile-turkiye-arasinda-diyalog-kurulmasi-konusunu-gorustu-1066461461.html

Rusya: Rus ve İranlı diplomatlar, Suriye ile Türkiye arasında diyalog kurulması konusunu görüştü

Rusya: Rus ve İranlı diplomatlar, Suriye ile Türkiye arasında diyalog kurulması konusunu görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Asgar Hacı’nın, Suriye ve Türkiye arasında... 01.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-01T20:58+0300

2023-02-01T20:58+0300

2023-02-01T20:58+0300

politika

rusya

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan istişarelerde taraflar, Ortadoğu'nun güncel konuları ve Suriye'deki sorunun çözümüne ilişkin görüş alışverişinde bulundu.Açıklamada, “Suriye-Türkiye devletlerarası ilişkilerin normalleşme sürecini ilerletmek amacıyla tarafların çıkarlarının ve endişelerinin karşılıklı olarak dikkate alınması temelinde Şam ve Ankara arasında yapıcı diyaloğun kurulmasına yardımcı olmanın yanı sıra ‘Astana formatı’ çerçevesinde yakın koordinasyonun ve etkin işbirliğinin sürdürülmesinin önemine dikkat çekildi” ifadeleri kullanıldı.Ayrıca taraflar, çatışma sonrası yeniden yapılanma ve Suriyeli sığınmacıların vatanlarına dönmeleri için gerekli koşulların yaratılması amacıyla Suriye'ye yönelik uluslararası yardımın artırılması gerektiğini vurguladı.Daha önce, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ankara ile Şam arasındaki ilişkileri normalleştirmeyi amaçlayan Rusya, Türkiye ve Suriye arasındaki üçlü temaslara İran'ı dahil etme konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.Moskova aralık ayında, Türkiye ve Suriye savunma bakanları arasında 11 yıl aradan sonra gerçekleşen ilk görüşmeye ev sahipliği yapmıştı. 2011 yılında Suriye'de çıkan iç savaştan önce Şam ile yakın ilişkiler içinde olan Türkiye, bu ülkede çatışmaların başlamasının ardından Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad muhaliflerinin yanında yer almıştı. O dönem bozulan Türkiye-Suriye ilişkileri bu durumunu koruyor. Ancak son haftalarda her iki taraf ve bazı medya kuruluşları kademeli bir normalleşme olasılığından söz ediyor.Ankara ile Şam arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için Rusya, Suriye ve Türkiye dışişleri bakanlarının bir araya gelmesi planlanıyor. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na göre, böyle bir görüşme Şubat ayı başlarında gerçekleşebilir.

https://sputniknews.com.tr/20230105/cumhurbaskani-erdogan-belki-secim-tarihini-one-cekecegiz-1065419011.html

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