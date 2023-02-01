https://sputniknews.com.tr/20230201/rusya-federasyon-konseyi-kuran-i-kerim-vakalari-hakkinda-avrupa-parlamentolarina-cagrida-bulunacak-1066445512.html

Rusya Federasyon Konseyi, Kur'an-ı Kerim vakaları hakkında Avrupa parlamentolarına çağrıda bulunacak

Rusya Federasyon Konseyi, Kur'an-ı Kerim vakaları hakkında Avrupa parlamentolarına çağrıda bulunacak

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Dış İlişkiler Komitesi ile Anayasa Mevzuatı ve Devlet İnşa Komitesi'ne... 01.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-01T14:14+0300

2023-02-01T14:14+0300

2023-02-01T14:14+0300

dünya

rusya federasyon konseyi

valentina matviyenko

kuran

kuran-ı kerim

isveç

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Federasyon Konseyi oturumunda konuşan Matviyenko, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakıldığı vakalara tepki gösterdi.Bu tür eylemlerin suç olduğunu ve etnik nefreti körüklediğini vurgulayan Matviyenko, "Dünyadaki tüm aklıselim sahibi güçler, bu tür eylemleri sadece tek yürek halinde kınamakla kalmadı, aynı zamanda bunlara son verilmesini talep etti. Federasyon Konseyi adına Avrupa parlamentolarına bu tür eylemleri ciddi şekilde kınayan bir çağrı metni gönderelim ve tüm önlemlerin alınmasını önerelim" dedi.Bu tür eylemleri organize edenlerin dünyayı ateşe verdiğini ve yeni gerilim odakları yarattığını ifade eden Matviyenko, "İnsanlar, Müslümanlar için kutsal olana saldırıda bulunuyor. Bu, tüm dinleri ilgilendiriyor. Rusya, her milletten insana saygı duyan çok uluslu bir ülke. Rusya'nın gücü, yüzyıllardır farklı dillerden, farklı dinlerden, farklı milletlerden insanların barış ve uyum içinde yaşamasından gelmektedir" vurgusu yaptı.

isveç

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rusya federasyon konseyi, valentina matviyenko, kuran, kuran-ı kerim, isveç