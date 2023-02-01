https://sputniknews.com.tr/20230201/rusya-federasyon-konseyi-kuran-i-kerim-vakalari-hakkinda-avrupa-parlamentolarina-cagrida-bulunacak-1066445512.html
Rusya Federasyon Konseyi, Kur'an-ı Kerim vakaları hakkında Avrupa parlamentolarına çağrıda bulunacak
Rusya Federasyon Konseyi, Kur'an-ı Kerim vakaları hakkında Avrupa parlamentolarına çağrıda bulunacak
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Dış İlişkiler Komitesi ile Anayasa Mevzuatı ve Devlet İnşa Komitesi'ne... 01.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-01T14:14+0300
2023-02-01T14:14+0300
2023-02-01T14:14+0300
dünya
rusya federasyon konseyi
valentina matviyenko
kuran
kuran-ı kerim
isveç
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Federasyon Konseyi oturumunda konuşan Matviyenko, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakıldığı vakalara tepki gösterdi.Bu tür eylemlerin suç olduğunu ve etnik nefreti körüklediğini vurgulayan Matviyenko, "Dünyadaki tüm aklıselim sahibi güçler, bu tür eylemleri sadece tek yürek halinde kınamakla kalmadı, aynı zamanda bunlara son verilmesini talep etti. Federasyon Konseyi adına Avrupa parlamentolarına bu tür eylemleri ciddi şekilde kınayan bir çağrı metni gönderelim ve tüm önlemlerin alınmasını önerelim" dedi.Bu tür eylemleri organize edenlerin dünyayı ateşe verdiğini ve yeni gerilim odakları yarattığını ifade eden Matviyenko, "İnsanlar, Müslümanlar için kutsal olana saldırıda bulunuyor. Bu, tüm dinleri ilgilendiriyor. Rusya, her milletten insana saygı duyan çok uluslu bir ülke. Rusya'nın gücü, yüzyıllardır farklı dillerden, farklı dinlerden, farklı milletlerden insanların barış ve uyum içinde yaşamasından gelmektedir" vurgusu yaptı.
isveç
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rusya federasyon konseyi, valentina matviyenko, kuran, kuran-ı kerim, isveç
rusya federasyon konseyi, valentina matviyenko, kuran, kuran-ı kerim, isveç
Rusya Federasyon Konseyi, Kur'an-ı Kerim vakaları hakkında Avrupa parlamentolarına çağrıda bulunacak
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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Dış İlişkiler Komitesi ile Anayasa Mevzuatı ve Devlet İnşa Komitesi'ne İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasının kınandığı bir çağrı metni hazırlayarak Avrupa'daki parlamentolara gönderme talimatı verdi.
Federasyon Konseyi oturumunda konuşan Matviyenko, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakıldığı vakalara tepki gösterdi.
Bu tür eylemlerin suç olduğunu ve etnik nefreti körüklediğini vurgulayan Matviyenko, "Dünyadaki tüm aklıselim sahibi güçler, bu tür eylemleri sadece tek yürek halinde kınamakla kalmadı, aynı zamanda bunlara son verilmesini talep etti. Federasyon Konseyi adına Avrupa parlamentolarına bu tür eylemleri ciddi şekilde kınayan bir çağrı metni gönderelim ve tüm önlemlerin alınmasını önerelim" dedi.
Bu tür eylemleri organize edenlerin dünyayı ateşe verdiğini ve yeni gerilim odakları yarattığını ifade eden Matviyenko, "İnsanlar, Müslümanlar için kutsal olana saldırıda bulunuyor. Bu, tüm dinleri ilgilendiriyor. Rusya, her milletten insana saygı duyan çok uluslu bir ülke. Rusya'nın gücü, yüzyıllardır farklı dillerden, farklı dinlerden, farklı milletlerden insanların barış ve uyum içinde yaşamasından gelmektedir" vurgusu yaptı.