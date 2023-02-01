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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230201/rusya-bmgkyi-8-subatta-ukrayna-icin-toplanmaya-cagirdi-1066465381.html
Rusya, BMGK’yı 8 Şubat'ta Ukrayna için toplanmaya çağırdı
Rusya, BMGK’yı 8 Şubat'ta Ukrayna için toplanmaya çağırdı
Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni 8 Şubat'ta Ukrayna ile ilgili toplanmaya çağırdı 01.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-01T22:58+0300
2023-02-01T22:58+0300
rusya
bmgk
ukrayna krizi
ukrayna krizi
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) dönem başkanı Malta’nın BM Daimi Temsilcisi Vanessa Frazier, Rusya’nın 8 Şubat’ta Ukrayna’yla ilgili toplantı talebinde bulunduğunu belirtti.Vanessa Frazier, “Rusya, ayın 8’inde toplantı talep etti” ifadelerinin kullandı.
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rusya, bmgk, ukrayna krizi
rusya, bmgk, ukrayna krizi

Rusya, BMGK’yı 8 Şubat'ta Ukrayna için toplanmaya çağırdı

22:58 01.02.2023
© REUTERS / CARLO ALLEGRIBirleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Ukrayna oylaması
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Ukrayna oylaması - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2023
© REUTERS / CARLO ALLEGRI
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Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni 8 Şubat'ta Ukrayna ile ilgili toplanmaya çağırdı
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) dönem başkanı Malta’nın BM Daimi Temsilcisi Vanessa Frazier, Rusya’nın 8 Şubat’ta Ukrayna’yla ilgili toplantı talebinde bulunduğunu belirtti.
Vanessa Frazier, “Rusya, ayın 8’inde toplantı talep etti” ifadelerinin kullandı.
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