https://sputniknews.com.tr/20230201/rusya-bmgkyi-8-subatta-ukrayna-icin-toplanmaya-cagirdi-1066465381.html
Rusya, BMGK’yı 8 Şubat'ta Ukrayna için toplanmaya çağırdı
Rusya, BMGK’yı 8 Şubat'ta Ukrayna için toplanmaya çağırdı
Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni 8 Şubat'ta Ukrayna ile ilgili toplanmaya çağırdı 01.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-01T22:58+0300
2023-02-01T22:58+0300
2023-02-01T22:58+0300
rusya
bmgk
ukrayna krizi
ukrayna krizi
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) dönem başkanı Malta’nın BM Daimi Temsilcisi Vanessa Frazier, Rusya’nın 8 Şubat’ta Ukrayna’yla ilgili toplantı talebinde bulunduğunu belirtti.Vanessa Frazier, “Rusya, ayın 8’inde toplantı talep etti” ifadelerinin kullandı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, bmgk, ukrayna krizi
rusya, bmgk, ukrayna krizi
Rusya, BMGK’yı 8 Şubat'ta Ukrayna için toplanmaya çağırdı
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Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni 8 Şubat'ta Ukrayna ile ilgili toplanmaya çağırdı
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) dönem başkanı Malta’nın BM Daimi Temsilcisi Vanessa Frazier, Rusya’nın 8 Şubat’ta Ukrayna’yla ilgili toplantı talebinde bulunduğunu belirtti.
Vanessa Frazier, “Rusya, ayın 8’inde toplantı talep etti” ifadelerinin kullandı.