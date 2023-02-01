https://sputniknews.com.tr/20230201/rus-uzman-markov-putin-ve-erdogan-birbirlerine-bir-soz-verirlerse-onu-mutlaka-yerine-getirirler-1066442761.html

Rus uzman Markov: ‘Putin ve Erdoğan birbirlerine bir söz verirlerse onu mutlaka yerine getirirler’

Rus uzman Markov: ‘Putin ve Erdoğan birbirlerine bir söz verirlerse onu mutlaka yerine getirirler’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rus mevkidaşı Vladimir Putin’le ilişkilerin dürüstlük ve karşılıklı güvene dayandığı sözlerini değerlendiren Rus uzman... 01.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-01T13:22+0300

2023-02-01T13:22+0300

2023-02-01T13:22+0300

dünya

vladimir putin

recep tayyip erdoğan

türkiye

sergey markov

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Rus-Türk Toplumsal Forumu Genel Sekreteri, Siyasi Araştırmalar Enstitüsü Genel Müdürü Sergey Markov, Erdoğan'ın Putin'le ilgili sözlerini değerlendirdi. Markov, Sputnik’e açıklamasında, “Putin ve Erdoğan gerçekten de kendi aralarında dürüst ve güvene dayalı ilişkiler kurdular. Birbirlerinin sözlerine güvenmek için çok önemli nedenleri olduğunu defalarca dile getirdiler. Birbirlerine bir söz verdilerse mutlaka yerine getirirler” ifadesini kullandı.Öte yandan Erdoğan’ın, Türk toplumunda oldukça popüler olan Putin hakkında iyi şeyler söylediğinde bunun Türk seçmenin de hoşuna gittiğini söyleyen Markov, “Türkiye’de insanlar Rusya’ya iyi bakıyor, çünkü dost ve ABD’ye karşı koyan bir ülke olarak görüyorlar. Unutmayalım ki, dünyada en yüksek Amerikan karşıtlığı eğilime sahip ülkelerden biri Türkiye. Dolayısıyla Erdoğan, Putin'e saygı duyduğunu söylediğinde aslında seçmenler nezdindeki otoritesini sağlamlaştırmış oluyor” yorumunda bulundu.Erdoğan’ın Putin’le ilgili olumlu sözleri bağlamında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la ilgili tamamen aksi sözlerine dikkat çeken Markov, sözlerini şöyle sürdürdü:“Türkiye liderine göre, Fransa Cumhurbaşkanı dürüst değil ve devletin başında olma müktesebatına sahip değil. Şu anda Türkiye, aslında, Fransa ve genel olarak AB ile dolaylı bir siyasi çatışma halinde. Böylelikle Türkiye’nin Avrupa Birliği ile çatışmacı ve yine Avrupa Birliği yüzünden netlik ve öngörülebilirlikten uzak olan ilişkileri bağlamında, mükemmel Rusya-Türkiye ilişkileri bölgesel istikrarın koşulsuz bir faktörüdür.”

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2023

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vladimir putin, recep tayyip erdoğan, türkiye, sergey markov