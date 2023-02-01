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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230201/rus-ordusu-donetsk-halk-cumhuriyetinde-sakko-ve-vantseti-koyunu-ele-gecirdi-1066461731.html
Rus ordusu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Sakko ve Vantseti köyünü ele geçirdi
Rus ordusu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Sakko ve Vantseti köyünü ele geçirdi
Rus paramiliter Wagner Grubu kurucusu Yevgeniy Prigojin, grupta görev alan Rus askerlerin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Bahmutovskiy bölgesinde yer alan... 01.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-01T21:09+0300
2023-02-01T21:09+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
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Rus iş insanı Yevgeniy Prigojin, kurucusu olduğu Wagner Grubu’nda görev alan Rus askerlerin DHC’nin Bahmutovskiy bölgesinde yer alan Sakko ve Vantseti köyünün kontrolünü ele geçirdiklerini ifade etti.Sahibi olduğu Konkord şirketinin basın dairesi aracılığı ile açıklamada bulunan Prigojin, “Sakko ve Vantsetti’nin kontrolü, Wagner özel askeri şirketin vurucu birlikleri tarafından tamamen ele geçirildi” ifadelerini kullandı.Sakko ve Vantsetti köyü, Artyomovsk’un (Ukraynaca Bahmut) kuzeyinde yer alıyor.Zaporojye Bölgesi’nde yeni savunma hattı inşa ediliyorZaporojye Valiliği Baş Konseyi’nin üyesi Vladimir Rogov, Rus ordusunun Zaporojye Bölgesi’ndeki savunma hattının ileriye alındığını ve yeni hattın ordunun geçen ay kontrol altına altığı topraklar dikkate alınarak inşa edildiğini belirtti.Rogov, Telegram hesabındaki paylaşımında, Rus ordusunun Ocak’taki taarruz sırasında önceki birkaç aya göre daha fazlasını başardığını yazdı.Toplamda 9 yerleşimin kontrol altına alındığını belirten Rogov, “Ordu elde ettiği başarıları sağlamlaştırdı. İlk savunma hattımız ileriye alındı. Şimdi yeni topraklar dikkate alınarak inşa ediliyor ve oluşturuluyor” ifadesini kullandı.
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rusya, ukrayna, zaporojye

Rus ordusu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Sakko ve Vantseti köyünü ele geçirdi

21:09 01.02.2023
© Sputnik / Konstantin Mihalçevskiy / Multimedya arşivine gidinUkrayna’da özel askeri operasyon
Ukrayna’da özel askeri operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2023
© Sputnik / Konstantin Mihalçevskiy
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Rus paramiliter Wagner Grubu kurucusu Yevgeniy Prigojin, grupta görev alan Rus askerlerin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Bahmutovskiy bölgesinde yer alan Sakko ve Vantseti köyünün kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi.
Rus iş insanı Yevgeniy Prigojin, kurucusu olduğu Wagner Grubu’nda görev alan Rus askerlerin DHC’nin Bahmutovskiy bölgesinde yer alan Sakko ve Vantseti köyünün kontrolünü ele geçirdiklerini ifade etti.
Sahibi olduğu Konkord şirketinin basın dairesi aracılığı ile açıklamada bulunan Prigojin, “Sakko ve Vantsetti’nin kontrolü, Wagner özel askeri şirketin vurucu birlikleri tarafından tamamen ele geçirildi” ifadelerini kullandı.
Sakko ve Vantsetti köyü, Artyomovsk’un (Ukraynaca Bahmut) kuzeyinde yer alıyor.

Zaporojye Bölgesi’nde yeni savunma hattı inşa ediliyor

Zaporojye Valiliği Baş Konseyi’nin üyesi Vladimir Rogov, Rus ordusunun Zaporojye Bölgesi’ndeki savunma hattının ileriye alındığını ve yeni hattın ordunun geçen ay kontrol altına altığı topraklar dikkate alınarak inşa edildiğini belirtti.
Rogov, Telegram hesabındaki paylaşımında, Rus ordusunun Ocak’taki taarruz sırasında önceki birkaç aya göre daha fazlasını başardığını yazdı.
Toplamda 9 yerleşimin kontrol altına alındığını belirten Rogov, “Ordu elde ettiği başarıları sağlamlaştırdı. İlk savunma hattımız ileriye alındı. Şimdi yeni topraklar dikkate alınarak inşa ediliyor ve oluşturuluyor” ifadesini kullandı.
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