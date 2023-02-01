https://sputniknews.com.tr/20230201/rus-baskonsoloslugu-biyometrik-pasaportlarla-ilgili-zorluklar-hakkindaki-iddialari-yalanladi-1066461599.html
Rus Başkonsolosluğu, biyometrik pasaportlarla ilgili zorluklar hakkındaki iddiaları yalanladı
Rus Başkonsolosluğu, biyometrik pasaportlarla ilgili zorluklar hakkındaki iddiaları yalanladı
Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu, medyada diplomatik misyonda biyometrik pasaport almanın imkansız olduğu yönünde çıkan haberleri yalanladı. 01.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-01T20:58+0300
2023-02-01T20:58+0300
2023-02-01T20:59+0300
dünya
rusya
rusya'nın istanbul başkonsolosluğu
açıklama
trt
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TRT Rusça’da bugün çıkan bir haberde, İstanbul Başkonsolosluğu'nun internet sitesinde ‘biyometrik belge almanın imkansız olduğu’ yazdığı bildirildi. Ayrıca TRT’nin Telegram kanalında yayınlanan bir açıklamada, “Ayrıca Türkiye'de bulunan Ruslar, belge işleriyle ilgili konsolosluktan randevu almakta ciddi zorluklar yaşadıklarını bildiriyor. TRT muhabirinin bildirdiği üzere Başkonsolosluk, zorlukların diplomatik kuruma yapılan başvuru sayısının çok fazla olmasından kaynaklandığını açıklıyor” denildi.Çıkan bu haber üzerine bir bildiride bulunan Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu, “Gerçekten de 26 Ağustos - 20 Eylül 2022 tarihleri arasında yurtdışındaki Rus konsolosluk ofisleri, biyometrik pasaport başvurularının kabulünü teknik nedenlerle geçici olarak askıya aldı. Ancak şu anda konsolosluğumuz da dahil olmak üzere belke kabulü ve hazır pasaport düzenleme işlemleri olağan şekilde gerçekleştiriliyor” açıklamasında bulundu.Başkonsolosluk ayrıca ‘saygıdeğer televizyon kanalında çalışan gazetecilere’ yayınlanan bilgilerin doğruluğunu daha dikkatli bir şekilde incelemeleri çağrısında bulundu.
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rusya, rusya'nın istanbul başkonsolosluğu, açıklama, trt
rusya, rusya'nın istanbul başkonsolosluğu, açıklama, trt
Rus Başkonsolosluğu, biyometrik pasaportlarla ilgili zorluklar hakkındaki iddiaları yalanladı
20:58 01.02.2023 (güncellendi: 20:59 01.02.2023) Abone ol
Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu, medyada diplomatik misyonda biyometrik pasaport almanın imkansız olduğu yönünde çıkan haberleri yalanladı.
TRT Rusça’da bugün çıkan bir haberde, İstanbul Başkonsolosluğu'nun internet sitesinde ‘biyometrik belge almanın imkansız olduğu’ yazdığı bildirildi. Ayrıca TRT’nin Telegram kanalında yayınlanan bir açıklamada, “Ayrıca Türkiye'de bulunan Ruslar, belge işleriyle ilgili konsolosluktan randevu almakta ciddi zorluklar yaşadıklarını bildiriyor. TRT muhabirinin bildirdiği üzere Başkonsolosluk, zorlukların diplomatik kuruma yapılan başvuru sayısının çok fazla olmasından kaynaklandığını açıklıyor” denildi.
Çıkan bu haber üzerine bir bildiride bulunan Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu, “Gerçekten de 26 Ağustos - 20 Eylül 2022 tarihleri arasında yurtdışındaki Rus konsolosluk ofisleri, biyometrik pasaport başvurularının kabulünü teknik nedenlerle geçici olarak askıya aldı. Ancak şu anda konsolosluğumuz da dahil olmak üzere belke kabulü ve hazır pasaport düzenleme işlemleri olağan şekilde gerçekleştiriliyor” açıklamasında bulundu.
Başkonsolosluk ayrıca ‘saygıdeğer televizyon kanalında çalışan gazetecilere’ yayınlanan bilgilerin doğruluğunu daha dikkatli bir şekilde incelemeleri çağrısında bulundu.