https://sputniknews.com.tr/20230201/penis-buyutme-videolariyla-taninan-youtuber-taylandda-olu-bulundu-1066433562.html
Penis büyütme videolarıyla tanınan YouTuber, Tayland'da ölü bulundu
Penis büyütme videolarıyla tanınan YouTuber, Tayland'da ölü bulundu
'Penis büyütme' videolarıyla tanınan YouTuber Leo Rex, Tayland'daki dairesinde belden aşağısı çıplak, ağzı ve burnu kanlar içinde ölü bulundu. Polis, olayla... 01.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-01T09:36+0300
2023-02-01T09:36+0300
2023-02-01T09:37+0300
dünya
penis
tayland
youtuber
cinayet
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YouTube’da Leo Rex adıyla paylaşım yapan ve asıl adı Laith Abdallah Algaz olan Amerikalı sosyal medya fenomeni Tayland'ın Pattaya kentindeki bir apartman dairesinde ölü bulundu.Ölümünden 4 saat sonra cansız bedeni bulunan Rex, sosyal medyadan cinsellik ve özellikle penis büyütme paylaşımlarıyla tanınıyordu.34 yaşındaki adamın cansız bedenini bulan polisler, adamın siyah bir gömlek giydiğini ve belinden alt kısmını çıplak olduğunu belirtti.Öte yandan Rex’in cansız bedeninin yüzüstü yatıldığını ve ağzı ile burnundan kan geldiğini ifade eden yetkililer, olay yerinde çeşitli uyuşturucu maddelere rastladı.Fenomen ismin evi de soyuldu. Rex’in cansız bedeni Charles Anthony Hughes isimli arkadaşının telefon aramalarına cevap vermemesi üzerine soluğu dairesinde almasıyla bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20190412/papua-yeni-ginenin-saglik-sorunu-penisine-silikon-veya-yag-enjekte-eden-erkekler-hastanelik-oluyor-1038739196.html
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penis, tayland, youtuber, cinayet
penis, tayland, youtuber, cinayet
Penis büyütme videolarıyla tanınan YouTuber, Tayland'da ölü bulundu
09:36 01.02.2023 (güncellendi: 09:37 01.02.2023) Abone ol
'Penis büyütme' videolarıyla tanınan YouTuber Leo Rex, Tayland'daki dairesinde belden aşağısı çıplak, ağzı ve burnu kanlar içinde ölü bulundu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
YouTube’da Leo Rex adıyla paylaşım yapan ve asıl adı Laith Abdallah Algaz olan Amerikalı sosyal medya fenomeni Tayland'ın Pattaya kentindeki bir apartman dairesinde ölü bulundu.
Ölümünden 4 saat sonra cansız bedeni bulunan Rex, sosyal medyadan cinsellik ve özellikle penis büyütme paylaşımlarıyla tanınıyordu.
34 yaşındaki adamın cansız bedenini bulan polisler, adamın siyah bir gömlek giydiğini ve belinden alt kısmını çıplak olduğunu belirtti.
Öte yandan Rex’in cansız bedeninin yüzüstü yatıldığını ve ağzı ile burnundan kan geldiğini ifade eden yetkililer, olay yerinde çeşitli uyuşturucu maddelere rastladı.
Fenomen ismin evi de soyuldu. Rex’in cansız bedeni Charles Anthony Hughes isimli arkadaşının telefon aramalarına cevap vermemesi üzerine soluğu dairesinde almasıyla bulundu.