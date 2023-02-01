https://sputniknews.com.tr/20230201/pakistanda-enflasyon-yuzde-2755-ile-48-yilin-en-yuksek-seviyesinde-1066447402.html

Pakistan'da enflasyon yüzde 27.55 ile 48 yılın en yüksek seviyesinde

Pakistan'da enflasyon yüzde 27.55 ile 48 yılın en yüksek seviyesinde

Pakistan İstatistik Kurumu, IMF'in acil görüşmeler için ziyaret ettiği Pakistan'da enflasyonun yüzde 27.55'lik bir oranla son 48 yılın en yüksek seviyesine... 01.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-01T14:46+0300

2023-02-01T14:46+0300

2023-02-01T14:46+0300

ekonomi

pakistan

imf

enflasyon

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Uluslararası Para Fonu (IMF) ile görüşmelerini sürdüren Pakistan'da güncel enflasyon rakamı açıklandı.İstatistik Kurumu'nun paylaştığı verilere göre yıllık enflasyon, ocak ayında yüzde 27.55 ile 1975'in mayıs ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.Binlerce ithalat konteyneri halihazırda ülkenin Karaçi limanında bekletiliyor.Ülke ekonomisi, yüksek miktarda dış borcu ödemeye çalışırken ödemeler dengesi kriziyle karşı karşıya.Dünyanın en kalabalık beşinci nüfusuna sahip olan ülkenin merkez bankasında 3.7 milyar dolardan az rezervi bulunuyor.Dün IMF'ten bir heyet, kurtarma paketi üzerindeki müzakereleri yeniden görüşmek üzere başkent İslamabad'ı ziyaret etmişti.Pakistan hükümetinin IMF ile izleyeceği yol haritası henüz belirsizliğini koruyor.

https://sputniknews.com.tr/20220831/pakistan-imfden-116-milyar-dolar-kredi-aldi-1060645179.html

pakistan

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