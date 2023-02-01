https://sputniknews.com.tr/20230201/pakistanda-enflasyon-yuzde-2755-ile-48-yilin-en-yuksek-seviyesinde-1066447402.html
Pakistan'da enflasyon yüzde 27.55 ile 48 yılın en yüksek seviyesinde
Pakistan'da enflasyon yüzde 27.55 ile 48 yılın en yüksek seviyesinde
Pakistan İstatistik Kurumu, IMF'in acil görüşmeler için ziyaret ettiği Pakistan'da enflasyonun yüzde 27.55'lik bir oranla son 48 yılın en yüksek seviyesine... 01.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-01T14:46+0300
2023-02-01T14:46+0300
2023-02-01T14:46+0300
ekonomi
pakistan
imf
enflasyon
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Uluslararası Para Fonu (IMF) ile görüşmelerini sürdüren Pakistan'da güncel enflasyon rakamı açıklandı.İstatistik Kurumu'nun paylaştığı verilere göre yıllık enflasyon, ocak ayında yüzde 27.55 ile 1975'in mayıs ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.Binlerce ithalat konteyneri halihazırda ülkenin Karaçi limanında bekletiliyor.Ülke ekonomisi, yüksek miktarda dış borcu ödemeye çalışırken ödemeler dengesi kriziyle karşı karşıya.Dünyanın en kalabalık beşinci nüfusuna sahip olan ülkenin merkez bankasında 3.7 milyar dolardan az rezervi bulunuyor.Dün IMF'ten bir heyet, kurtarma paketi üzerindeki müzakereleri yeniden görüşmek üzere başkent İslamabad'ı ziyaret etmişti.Pakistan hükümetinin IMF ile izleyeceği yol haritası henüz belirsizliğini koruyor.
https://sputniknews.com.tr/20220831/pakistan-imfden-116-milyar-dolar-kredi-aldi-1060645179.html
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pakistan, imf, enflasyon
Pakistan'da enflasyon yüzde 27.55 ile 48 yılın en yüksek seviyesinde
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Pakistan İstatistik Kurumu, IMF'in acil görüşmeler için ziyaret ettiği Pakistan'da enflasyonun yüzde 27.55'lik bir oranla son 48 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını duyurdu.
Uluslararası Para Fonu (IMF) ile görüşmelerini sürdüren Pakistan'da güncel enflasyon rakamı açıklandı.
İstatistik Kurumu'nun paylaştığı verilere göre yıllık enflasyon, ocak ayında yüzde 27.55 ile 1975'in mayıs ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
Binlerce ithalat konteyneri halihazırda ülkenin Karaçi limanında bekletiliyor.
Ülke ekonomisi, yüksek miktarda dış borcu ödemeye çalışırken ödemeler dengesi kriziyle karşı karşıya.
Dünyanın en kalabalık beşinci nüfusuna sahip olan ülkenin merkez bankasında 3.7 milyar dolardan az rezervi bulunuyor.
Dün IMF'ten bir heyet, kurtarma paketi üzerindeki müzakereleri yeniden görüşmek üzere başkent İslamabad'ı ziyaret etmişti.
Pakistan hükümetinin IMF ile izleyeceği yol haritası henüz belirsizliğini koruyor.