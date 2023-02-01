https://sputniknews.com.tr/20230201/netflix-kullanicilarin-sifre-paylasimini-nasil-engelleyecegini-acikladi-1066440803.html

Netflix, kullanıcıların şifre paylaşımını nasıl engelleyeceğini açıkladı

Netflix, kullanıcıların şifre paylaşımını nasıl engelleyeceğini açıkladı

Geçen yıl kullanıcıların 'hesap şifrelerini başkalarıyla paylaşmalarını önleyecek' bir özellik üzerinde çalıştığnı duyuran Netflix, kullanıcıların hesaplarını... 01.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-01T12:36+0300

2023-02-01T12:36+0300

2023-02-01T12:36+0300

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Netflix, web sitesinde yayınladığı 'Sıkça sorulan sorular' bölümünde, başka bir evde yaşayan insanların platform içeriklerine erişmek için 'kendi hesaplarını kullanmaları gerekeceğini' duyurdu.Platforma göre, başka konumlarda tespit edilen cihazların 'Netflix izlemesi engellenebilir'. Netflix öte yandan, şifre paylaşımı konusunda ise IP adresi, cihaz kimlikleri ve hesap etkinliği gibi bilgilerin kullanılacağını, hesaba giriş yapan yeni bir cihaz farklı bir konumdaysa o konumda art arda yedi gün boyunca oturum açmaya izin veren geçici bir kod isteneceğini açıkladı. Şirket, birincil cihazlarıyla seyahat edenlerin Netflix'i başka yerlerde kullanmakta sorun yaşamayacaklarını, ancak kesintisiz erişim sağlamak için birincil konumdan en az ayda günde bir Wi-Fi'ye bağlanılması gerekeceğini açıkladı.Yani, kullanıcılar en az ayda bir defa uygulamaya WiFi üzerinden bağlanıp, cihazlarını 'Netflix izlemek için güvenilir cihaz' haline getirebilecekler.Birincil konumunuzdan uzun bir süre ayrı kalındığında ise, cihazın Netflix izlemesi engellenebilir. İzlemeye devam etmek için geçici bir erişim kodu isteyebilirsiniz. Öte yandan, aynı hesapla aynı anda Netflix içeriğini izleyebilen kişi sayısının etkilenmeyeceği öğrenildi.Profil transferiNetflix ayrıca, hesap şifresi paylaşımına engel olabilmek adına geçen yıl 'Profil Transferi' adlı başka bir özelliği de kullanıma sunmuştu. Adından da anlaşılacağı gibi bu özellik, kullanıcıların kişisel Netflix profillerini yeni bir hesaba taşımasını sağlıyor.Başka bir deyişle, bir kullanıcı yeni bir Netflix hesabı oluşturabilir ve tüm geçmişini, önerilerini ve ayarlarını kendi yeni hesabına taşıyabilir. Netflix geçen yıl 2022'nin ilk çeyreğinde 200 binden fazla abone kaybettiğini doğruladı ve rakamlar daha fazla insanın diğer akış platformlarına geçmeye devam ettiğini gösteriyor. Ocak 2021'den Ağustos 2022'ye kadar Netflix'in küresel pazar payı yüzde 32'den yüzde 27'ye düştü.Böylelikle Netflix, şifre paylaşımına engel olarak, kullanıcıları kendi aboneliğine sahip olmaya zorlamayı ve bunun da şirket için daha fazla gelir sağlamasını umuyor.

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netflix, netflix şifre, şifre, düzenleme