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https://sputniknews.com.tr/20230201/motorine-indirim-geliyor-1066432062.html
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Motorine 2 Şubat Perşembe gününden... 01.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-01T08:21+0300
2023-02-01T08:21+0300
ekonomi
motorin
benzin
indirim
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Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre, İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.41 liradan satılıyor.Benzinin litresi de ortalama 21.08 TL'ye satılıyor.Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
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motorin, benzin, indirim
motorin, benzin, indirim

Motorine indirim geliyor

08:21 01.02.2023
© AAMotorin, benzin, akarakıt
Motorin, benzin, akarakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2023
© AA
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Motorine 2 Şubat Perşembe gününden itibaren 1 lira 2 kuruş indirim bekleniyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre, İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.41 liradan satılıyor.

Benzinin litresi de ortalama 21.08 TL'ye satılıyor.
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
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