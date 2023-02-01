https://sputniknews.com.tr/20230201/motorine-indirim-geliyor-1066432062.html

Motorine indirim geliyor

Motorine indirim geliyor

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Motorine 2 Şubat Perşembe gününden... 01.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-01T08:21+0300

2023-02-01T08:21+0300

2023-02-01T08:21+0300

ekonomi

motorin

benzin

indirim

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Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre, İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.41 liradan satılıyor.Benzinin litresi de ortalama 21.08 TL'ye satılıyor.Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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2023

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motorin, benzin, indirim