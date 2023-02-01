https://sputniknews.com.tr/20230201/milanoda-ukraynali-kadin-ve-misirli-erkek-metroda-cinsel-iliskiye-girdikleri-icin-gozaltina-alindi-1066456468.html
Milano'da Ukraynalı kadın ve Mısırlı erkek, metroda cinsel ilişkiye girdikleri için gözaltına alındı
Milano'da Ukraynalı kadın ve Mısırlı erkek, metroda cinsel ilişkiye girdikleri için gözaltına alındı
İtalya’nın Milano kentinde kolluk kuvvetleri, metronun asansöründe cinsel ilişkiye girdikleri gerekçesiyle 52 yaşındaki bir Ukraynalı kadını ve 19 yaşındaki... 01.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-01T17:59+0300
2023-02-01T17:59+0300
2023-02-01T18:00+0300
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Tgcom24 televizyonunun haberine göre, Milano’da 52 yaşındaki bir Ukraynalı kadın ile 19 yaşındaki Mısırlı bir erkek, metronun asansöründe cinsel ilişkiye girdikleri gerekçesiyle Carabinieri (jandarma) tarafından gözaltına alındı.Habere göre metronun kırmızı hattında çalışan görevliler, Loreto Meydanı ile aynı isimli metro istasyonunun peronunu birbirine bağlayan asansörün çalışmadığını fark edince bir şeylerin ters gittiğini hissetti ve kolluk kuvvetini aradı. Jandarma, istasyon nöbetçisi ile birlikte asansörün kapılarını açtı ve içinde söz konusu çifti gördü.Hem erkek hem de kadın, halka açık yerde uygunsuz eylemlerde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Gözaltına alınanların, daha önce de çeşitli suçlardan polis tarafından yakalanmış oldukları için Milano jandarmaları tarafından tanındığı ortaya çıktı.İtalya Ceza Kanunu uyarınca, halka açık yerlerde uygunsuz eylemler, 5 ila 30 bin euro tutarında para cezası ile cezalandırılıyor. Ancak ekim ayında bu tür suçlar için daha önce öngörülen 3 ay ila 3 yıl arasında değişen hapis cezasının geri getirilmesini öngören bir yasa tasarısı parlamentonun onayına sunulduğu biliniyor.
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milano, ukrayna, mısır, italya
Milano'da Ukraynalı kadın ve Mısırlı erkek, metroda cinsel ilişkiye girdikleri için gözaltına alındı
17:59 01.02.2023 (güncellendi: 18:00 01.02.2023) Abone ol
İtalya’nın Milano kentinde kolluk kuvvetleri, metronun asansöründe cinsel ilişkiye girdikleri gerekçesiyle 52 yaşındaki bir Ukraynalı kadını ve 19 yaşındaki Mısırlı bir erkeği gözaltına aldı.
Tgcom24 televizyonunun haberine göre, Milano’da 52 yaşındaki bir Ukraynalı kadın ile 19 yaşındaki Mısırlı bir erkek, metronun asansöründe cinsel ilişkiye girdikleri gerekçesiyle Carabinieri (jandarma) tarafından gözaltına alındı.
Habere göre metronun kırmızı hattında çalışan görevliler, Loreto Meydanı ile aynı isimli metro istasyonunun peronunu birbirine bağlayan asansörün çalışmadığını fark edince bir şeylerin ters gittiğini hissetti ve kolluk kuvvetini aradı. Jandarma, istasyon nöbetçisi ile birlikte asansörün kapılarını açtı ve içinde söz konusu çifti gördü.
Hem erkek hem de kadın, halka açık yerde uygunsuz eylemlerde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Gözaltına alınanların, daha önce de çeşitli suçlardan polis tarafından yakalanmış oldukları için Milano jandarmaları tarafından tanındığı ortaya çıktı.
İtalya Ceza Kanunu uyarınca, halka açık yerlerde uygunsuz eylemler, 5 ila 30 bin euro tutarında para cezası ile cezalandırılıyor. Ancak ekim ayında bu tür suçlar için daha önce öngörülen 3 ay ila 3 yıl arasında değişen hapis cezasının geri getirilmesini öngören bir yasa tasarısı parlamentonun onayına sunulduğu biliniyor.