https://sputniknews.com.tr/20230201/mhpden-tunceli-acilimi-1066450984.html

MHP’den Tunceli açılımı

MHP’den Tunceli açılımı

Milliyetçi Hareket Partisi 2014 yılından sonra yeniden Tunceli açılımı yaptı. MHP milletvekilleri “Köyüm benim” programı çerçevesinde Tunceli’nin köylerini... 01.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-01T15:25+0300

2023-02-01T15:25+0300

2023-02-01T15:25+0300

türkiye

mhp

lütfi kaşıkçı

yücel bulut

milliyetçi hareket partisi (mhp)

tunceli

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/01/1066450523_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_bb62c826328ae3128e95c6451d0f0671.jpg

MHP, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da memleketi olan Tunceli’ye çıkarma yaptı. MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı ve MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut’un, partinin “Köyüm Benim Sohbet Toplantıları” kapsamında Tuncelilerle görüştü. MHP’li vekiller Alevi topluluğunun önderleri ile de bir araya geldi.Tunceli’nin köylerini dolaşan milletvekilleri, Alevi yurttaşların sofralarına da konuk oldu. MHP’li Kaşıkçı, “Alevi deyişlerine katılmak çok anlamlıydı. Tunceli Alp’leri aratmayacak kadar güzel” derken, MHP'li Bulut ise “Oyunlar bozulacak, kardeşlik kazanacak” mesajı verdi.2014’de Bahçeli gitmiştiGelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, başbakan olduğu dönemde MHP’ye atfen “Sivas’ın ötesine geç de görelim” ifadelerini kullanmış, bunun üzerine Bahçeli, o dönem Tunceli’yi ziyaret etmişti. O dönem MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Tunceli'ye bir ziyaret gerçekleştirmiş ancak “terör eylemleri” gerekçe gösterilerek, il ziyareti yarıda kalmıştı.MHP, uzun süre sonra Tunceli'ye ziyaret gerçekleştirdi. MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı ve MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, partinin ekim ayında başlattığı “Köyüm Benim Sohbet Toplantıları” kapsamında, geçen hafta sonu Tunceli’yi köy köy dolaştı.‘Tunceli hak ettiği değere ulaştı’MHP’li Kaşıkçı, Tunceli ziyaretinde yaşadıklarına ilişkin, “İlimizin doğal ve tarihi güzelliklerini, insan dokusunun önemini, yıllarca terör örgütünün o bölgeye yuvalanmasıyla beraber maalesef gösteremedik. Tunceli'de terör neredeyse bitme noktasına geldi. Artık Tunceli kırsalı güvenli. Dolayısıyla insanlar bölgenin güzelliğini, hem Türkiye’den hem de yurt dışından gelip çok rahat bir şekilde görebilir. Tunceli hak ettiği değere gecikmeli de olsa bugünlerde ulaşmış durumda. Tunceli, Alp’leri aratmayacak doğal güzelliklere sahip bir ilimiz” dedi. Kaşıkçı, Tunceli'de olmak, bir Alevi deyişine MHP milletvekili olarak katılmanın da kendisi için çok anlamlı oldu” değerlendirmesi yaptı.‘Kardeşlik kazanacak’MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut ise sosyal medya hesabından “Ne söylüyorsak yürekten söylüyor, ne dinliyorsak kalbimizle dinliyoruz. Biliyoruz ki oyunlar bozulacak kardeşlik kazanacak” mesajını yayınladı.

türkiye

tunceli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Osman Nuri Cerit https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

Osman Nuri Cerit https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Osman Nuri Cerit https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

mhp, lütfi kaşıkçı, yücel bulut, milliyetçi hareket partisi (mhp), tunceli