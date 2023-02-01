https://sputniknews.com.tr/20230201/meteoroloji-yeni-hava-durumu-raporu-42-il-icin-kar-yagisi-uyarisi-1066431882.html
Meteoroloji yeni hava durumu raporu: 42 il için kar yağışı uyarısı
Meteoroloji yeni hava durumu raporu: 42 il için kar yağışı uyarısı
Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava dalgasıyla birlikte İstanbul ve Ankara dahil birçok ilde kar yağışı görüldü. Doğu Anadolu bölgesinde etkili olan kar... 01.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-01T08:11+0300
2023-02-01T08:11+0300
2023-02-01T08:11+0300
yaşam
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/12/1055644415_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_38d90e89c26e8d2522d8564179c8637d.jpg
İzlanda soğukları yurdun tamamında etkisini gösteriyor. Soğuklarla birlikte Doğu Anadolu'nun birçok ilinde kar yağışı etkisini gösterdi. Birçok ilde hava sıcaklığı eksi değerlere ulaştı.Kar yağışı beklenen 42 ilMeteoroloji'nin hava tahminine göre Hakkari, Van, Bitlis, Şırnak, Muş, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan, Erzurum, Bayburt, Bingöl, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya, Sivas, Tokat, Amasya, Çorum, Yozgat, Kayseri, Niğde, Karaman, Konya, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum, Çankırı, Kastamonu, Bartın, Zonguldak, Düzce, Ankara, Eskişehir, Karabük, Bolu, Bursa, Kütahya ve Bilecik illeri için kar yağışı uyarısı yapıldı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, (Antalya hariç) Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi; Doğu Akdeniz'in doğusu, (Batman hariç) Güneydoğu Anadolu, Şırnak, Hakkari, Elazığ, Bingöl, Ordu ve Giresun çevrelerinde ise yer yer kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor.Sıcaklıklar düşüyorSıcaklıkların kıyı kesimleri ile yurdun doğusunda mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde ise mevsim normallerinin 2-4 derece altında seyretmesi bekleniyor. Yurdun batı, iç ve kuzey kesimlerinde kuzey, kuzeybatı; güneydoğu kesimlerinde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.Yağışların Hatay, K.Maraş, Osmaniye, G.Antep, Kilis, Ş.Urfa, Adıyaman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Elazığ, Bingöl, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli ve yoğun olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Rüzgarın Akdeniz Bölgesi'nde kuzey, kuzeybatı; Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/12/1055644415_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_ca574d05554fd5a98b7d393962ee7093.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü
Meteoroloji yeni hava durumu raporu: 42 il için kar yağışı uyarısı
Abone ol
Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava dalgasıyla birlikte İstanbul ve Ankara dahil birçok ilde kar yağışı görüldü. Doğu Anadolu bölgesinde etkili olan kar yağışını bugün itibarıyla İç Anadolu da etkili olması bekleniyor. Meteoroloji'nin son tahminlerine göre 42 ilde kar yağışı bekleniyor.
İzlanda soğukları yurdun tamamında etkisini gösteriyor. Soğuklarla birlikte Doğu Anadolu'nun birçok ilinde kar yağışı etkisini gösterdi. Birçok ilde hava sıcaklığı eksi değerlere ulaştı.
Kar yağışı beklenen 42 il
Meteoroloji'nin hava tahminine göre Hakkari, Van, Bitlis, Şırnak, Muş, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan, Erzurum, Bayburt, Bingöl, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya, Sivas, Tokat, Amasya, Çorum, Yozgat, Kayseri, Niğde, Karaman, Konya, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum, Çankırı, Kastamonu, Bartın, Zonguldak, Düzce, Ankara, Eskişehir, Karabük, Bolu, Bursa, Kütahya ve Bilecik illeri için kar yağışı uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, (Antalya hariç) Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi; Doğu Akdeniz'in doğusu, (Batman hariç) Güneydoğu Anadolu, Şırnak, Hakkari, Elazığ, Bingöl, Ordu ve Giresun çevrelerinde ise yer yer kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor.
Sıcaklıklar düşüyor
Sıcaklıkların kıyı kesimleri ile yurdun doğusunda mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde ise mevsim normallerinin 2-4 derece altında seyretmesi bekleniyor.
Yurdun batı, iç ve kuzey kesimlerinde kuzey, kuzeybatı; güneydoğu kesimlerinde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
Yağışların Hatay, K.Maraş, Osmaniye, G.Antep, Kilis, Ş.Urfa, Adıyaman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Elazığ, Bingöl, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli ve yoğun olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Rüzgarın Akdeniz Bölgesi'nde kuzey, kuzeybatı; Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.