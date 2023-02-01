https://sputniknews.com.tr/20230201/messi-yapacak-hicbir-sey-kalmadi-1066430967.html

Messi: Yapacak hiçbir şey kalmadı

Messi: Yapacak hiçbir şey kalmadı

Arjantinli süper yıldız Lionel Messi, Dünya Kupası zaferi verdiği ilk geniş röportajda kariyerinin sonunda bir devri kapattığını belirterek, "Copa America ve... 01.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-01T06:34+0300

2023-02-01T06:34+0300

2023-02-01T06:35+0300

spor

lionel messi

dünya kupası

röportaj

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/13/1064739416_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_b4633040599ea54b7c42760195d721de.jpg

Katar'da yapılan 2022 Dünya Kupası'nı kazanan Lionel Messi zaferin ardından ilk kez geniş bir röportaj verdi.UrbanaPlay'e konuşan Arjantinli yıldız, "Kariyerimin sonunda bir devri kapatıyorum. Milli takımla hep hayalini kurduğum şeyleri başardım. Kariyerimde daha önce her şeyi bireysel olarak elde etmiştim. Milli takıma başarı ise kariyerimi benzersiz bir şekilde bitirmekle ilgiliydi. Tüm bunların gerçekleşeceğini hiç düşünmemiştim. Şu anda hiçbir şikayetim yok ve daha fazlasını isteyemem. Copa America ve Dünya Kupası'nın kazandık, geriye yapacak hiçbir şey kalmadı" dedi.Messi en büyük üzüntüsünü de anlattı. Arjantinli yıldız, 2020 yılının kasım ayında 60 yaşında hayatını kaybeden Diego Armando Maradona'nın Arjantin'in Copa America ve Dünya Kupası zaferlerini görememesinden dolayı çok üzgün olduğunu söyledi.Messi, "Kupayı bana Diego'nun vermesini veya en azından bu zaferleri görmesini, Arjantin'i yeniden dünya şampiyonu olarak görmesini isterdim" diye konuştu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

lionel messi, dünya kupası, röportaj