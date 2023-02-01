https://sputniknews.com.tr/20230201/merkez-bankasi-hukumete-acik-mektup-gonderdi-1066422222.html

Merkez Bankası, hükümete 'Açık Mektup' gönderdi

Merkez Bankası, hükümete 'Açık Mektup' gönderdi

Merkez Bankası enflasyonun 2022'de hedef aralığının üzerinde gerçekleşmesi dolayısıyla hükümete açık mektup gönderdi. Enflasyonda hedeften sapmasının nedenleri... 01.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-01T01:46+0300

2023-02-01T01:46+0300

2023-02-01T01:48+0300

ekonomi

merkez bankası

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

mektup

enflasyon

nureddin nebati

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, hükümet adına Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye "Açık Mektup" gönderdi. 2022 yıl sonu enflasyonunun hedef aralığının üzerinde gerçekleştiği belirtilen mektupta, enflasyonun hedeften sapmasının nedenleri ile hedefe ulaşmak için alınan ve alınması gereken önlemler yer aldı.Mektupta, 2022'de TCMB’nin tüm politika araçlarında kapsamlı bir gözden geçirme süreci yürütüldüğü belirtilerek, bankanın bütünleşik politika çerçevesi olan Liralaşma Stratejisi'nin atılacak adımlara dair etki analizlerine dayalı olarak oluşturulduğu vurgulandı.'Mevduattaki Türk lirası payında güçlü bir artış eğilimi gerçekleşmiştir'Uygulanan stratejinin, kalıcı fiyat istikrarı için iki ön koşul olan finansal sistemde Türk lirasının ağırlığının yapısal olarak artırılması ve cari fazla kapasitesi oluşturulması açısından destekleyici etkilerinin olduğu kaydedilen mektupta, şu ifadelere yer verildi:Mektupta, hedefli kredi, likidite, karşılıklar ve teminat politikalarının kredilerin büyüme hızı, kompozisyonunun ve iktisadi faaliyetle buluşması açısından önemli etkileri olduğu bildirildi."Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında ani artış gösteren kredi büyümesi kontrol altına alınmış, kredilerin kompozisyonunda ticari, KOBİ, yatırım ve ihracat kredilerinin payı tarihsel yüksek seviyelere ulaşmıştır" ifadelerinin kullanıldığı mektupta, küresel iktisadi faaliyetteki zayıflama sürecinin getirdiği risklere karşı finansman maliyetlerinin uygunluğu yoluyla yatırım ve cari fazla kapasitesinin desteklenmesinin sağlandığı kaydedilerek, "Savaşın etkisiyle yükselen ticari kredi ve tahvil faizleri, alınan etkin önlemlerle önemli oranda gerilemiştir. Böylelikle parasal aktarımın güçlendirilmesi sağlanmıştır. Tüm bunlar sonucunda, enerji fiyatlarının etkileri dışlandığında, 2022'de cari fazla kapasitesi geliştirilmiştir" değerlendirmesinde bulunuldu."Uygulanan etkin politikalarla kalıcı fiyat istikrarının önündeki yapısal sorunların giderilmesi yönünde önemli kazanımlar elde edilmiştir. Buna ek olarak, söz konusu politikaların olumlu sonuçlarının görülmesi ve küresel enerji fiyatlarının da görece istikrar kazanması ile birlikte yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonda kademeli bir yavaşlama süreci başlamıştır" denilen mektupta, şu değerlendirme paylaşıldı:'Enflasyonda kademeli bir yavaşlama süreci başlamıştır'Uygulanan etkin politikalarla kalıcı fiyat istikrarının önündeki yapısal sorunların giderilmesi yönünde önemli kazanımlar elde edildiğine değinilen mektupta, şu ifadelere yer verildi:Mektupta, TCMB'nin fiyat istikrarını kalıcı şekilde tesis etme hedefi doğrultusunda geliştirdiği Liralaşma Stratejisi’ni kararlılıkla uygulamaya devam edeceği kaydedilerek, Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde oluşturulan yüksek eşgüdümün desteğiyle tüketici fiyatları yıllık artış oranının Enflasyon Raporu öngörüleriyle uyumlu düzeye gerilemesinin sağlanacağı bildirildi.

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merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), mektup, enflasyon, nureddin nebati