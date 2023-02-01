https://sputniknews.com.tr/20230201/lale-manco-ahiskali-baris-manconun-vasiyetini-24-yil-sonra-acikladi-1066443819.html

Lale Manço Ahıskalı, Barış Manço'nun vasiyetini 24 yıl sonra açıkladı

Lale Manço Ahıskalı, Barış Manço'nun vasiyetini 24 yıl sonra açıkladı

Anadolu rock ve pop müziğin önde gelen isimlerinden şarkıcı, besteci, söz yazarı ve televizyon programcısı Barış Manço'nun eşi Lale Manço Ahıskalı, sanatçının... 01.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-01T13:43+0300

2023-02-01T13:43+0300

2023-02-01T13:43+0300

yaşam

barış manço

şarkıcı

vasiyet

vasiyetname

2023

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Anadolu rock ve pop müziğin önde gelen isimlerinden şarkıcı, besteci, söz yazarı ve televizyon programcısı Barış Manço, 2 Şubat 1999 yılında hayatını kaybetti. Manço için düzenlenecek anma günü kapsamında konuşan eşi Lale Manço Ahıskalı, sanatçının yıllar önce kendilerine söylediği vasiyeti açıkladı.'2023 eseri çok etkileyiciydi'Barış Manço'nun "Kayaların oğlu" ifadesinin yer aldığı şiirsel bir prologla başlayan "2023" eserinin çok enteresan bir beste olduğunu söyleyen Ahıskalı, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 2023'teki yani 100. yılına atfedilerek yazılmış bir metin ve onun Türkiye Cumhuriyeti'ne inancını, onun gücüne ve nasıl ayakta duracağına inandığını gösteriyor. Çok etkileyici bir metin olduğunu düşünüyorum" dedi.2023 eserinin bestelenmesinin üzerinden 50 yıl geçtiğini söyleyerek sanatçının vasiyetini açıkladı. Ahıskalı, konuşmasına şu sözlerle devam etti: Barış Manço'nun hologramının da yer alacağı projeye ilişkin bilgi veren Ahıskalı, " Barış Manço'yu biz 2023'te mutlaka sahneye çıkaracağız ve senfoni eşliğinde 2023'te dinleyeceğiz" şeklinde konuştu.'Dolu dolu 25 yıl gçeirdik'1975'te henüz 20 yaşındayken tanıştığı sanatçıyla dolu dolu 25 yıl geçirdiklerini söyleyen Ahıskalı, "Hep böyle üçer yıl aralıklarla hayatımızda bir takım etaplar oldu. 1975'te tanıştık, 1978'de evlendik, 1981'de Doğukan, 1984'te Batıkan doğdu. Bu süreç Barış Manço'nun Türkiye'de çok popüler olduğu dönemlerdi. Muhteşem konserlerini yaptığı, harika bestelerini verdiği, çok güzel albümler çıkardığı sahnedeki Barış Manço dönemiydi" dedi.1999 yılında hayatını kaybeden Barış Manço'nun 1995 yılında Osaka'da verdiği konserde 2023'le ilgili söyledikleri sosyal medyada gündem olmuştu. Japonya'da sahneye çıkan Barış Manço, 2023 şarkısından bahsederek bu yılla ilgili dileklerini sıralamıştı. Konser esnasında Türk Bayrağı sallayarak şarkısından bahseden Barış Manço, "O yıl benim ülkem, Türkiye 100. yaşına basacak. Parçamızın adı 2023. Cumhuriyetimiz 2023'te 100 yaşına basacak. O yıl ben de 80 yaşına basacağım. 2023 yılında tekrar buraya gelmek istiyorum. Osaka'da tekrar bu şarkıyı çalmak istiyorum" diyor.

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barış manço, şarkıcı, vasiyet, vasiyetname, 2023