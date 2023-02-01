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Koyunların neden olduğu ölümlü kazanın suçlusu bulundu
Koyunların neden olduğu ölümlü kazanın suçlusu bulundu
Yargıtay, koyun sürüsünün neden olduğu trafik kazasında çobanı sorumlu tuttu. Yerel mahkemenin verdiği beraat kararı bozuldu. 01.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-01T11:50+0300
2023-02-01T11:50+0300
yaşam
türkiye
kuzu
çoban
yargıtay
karar
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Yargıtay 12. Ceza Dairesi, küçükbaş hayvan sürüsünü önlem almadan kara yoluna çıkaran çobanın, yaşanan 2 ayrı trafik kazası sonucu 2 kişinin ölümünden sorumlu tutulması gerektiğine hükmederek, hakkındaki beraat kararını bozdu.Dairenin kararına göre, 2015'te Elazığ'ın Kovancılar ilçesine bağlı Karınca köyü yakınlarında bir çoban, küçükbaş hayvanlarını gece vakti yolun karşısına geçirmek istedi. O sırada yolda seyir halindeki bir sürücü, küçükbaş hayvanlardan bazılarına çarparak ölümlerine neden oldu.Kazanın ardından aracından inen sürücü ve 3 yolcuya, yoldaki ölü hayvanlara çarpmamak için manevra yapan başka bir sürücü çarptı. Bu kaza sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.Çobana beraat sürücüye cezaOlayın ardından "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla ikinci aracın sürücüsü ve çoban hakkında dava açıldı.Elazığ 1. Ağır Ceza Mahkemesi, yaşanan ölümlerde tali kusurlu olduğu belirlenen sürücüye 1215 gün karşılığı 24 bin 300 lira adli para cezası verdi, çobanın ise beraatına hükmetti.Mahkeme kararına yapılan itiraz üzerine temyiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanık sürücü hakkındaki mahkumiyeti onadı, sanık çoban hakkında verilen beraat kararını ise yaşanan ölümlerle bağlantılı olduğu gerekçesiyle bozdu.Yönetmeliğe işaret ettiDairenin kararında, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 69'uncu maddesinde yerleşim yerleri dışındaki kara yollarında zorunlu haller dışında hayvan bulundurmanın ve trafik kurallarına uymadan sevk ve idare etmenin yasak olduğu, kara yolunu kullanmak zorunda kalan hayvan sahiplerinin uyması gerekenlerin de Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 139/b maddesinde düzenlendiği ifade edildi.'İlliyet bağı var'Sanık çobanın yaşanan olayda belirtilen hükümleri ihlal ettiği aktarılan kararda, yaşanan ilk kazanın ardından diğer araçlar açısından riskli duruma gelen kara yolunda uyarıcı herhangi bir önlemi de almadığı vurgulandı.Bu yönüyle sanık çobanın kusurlu olduğu ve eyleminin ikinci kazayla bağlantılı olduğuna işaret edilen kararda, şunlar kaydedildi:
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türkiye, kuzu, çoban, yargıtay, karar
türkiye, kuzu, çoban, yargıtay, karar

Koyunların neden olduğu ölümlü kazanın suçlusu bulundu

11:50 01.02.2023
© Flickr / James BoweKoyun
Koyun - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2023
© Flickr / James Bowe
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Yargıtay, koyun sürüsünün neden olduğu trafik kazasında çobanı sorumlu tuttu. Yerel mahkemenin verdiği beraat kararı bozuldu.
Yargıtay 12. Ceza Dairesi, küçükbaş hayvan sürüsünü önlem almadan kara yoluna çıkaran çobanın, yaşanan 2 ayrı trafik kazası sonucu 2 kişinin ölümünden sorumlu tutulması gerektiğine hükmederek, hakkındaki beraat kararını bozdu.
Dairenin kararına göre, 2015'te Elazığ'ın Kovancılar ilçesine bağlı Karınca köyü yakınlarında bir çoban, küçükbaş hayvanlarını gece vakti yolun karşısına geçirmek istedi. O sırada yolda seyir halindeki bir sürücü, küçükbaş hayvanlardan bazılarına çarparak ölümlerine neden oldu.
Kazanın ardından aracından inen sürücü ve 3 yolcuya, yoldaki ölü hayvanlara çarpmamak için manevra yapan başka bir sürücü çarptı. Bu kaza sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Çobana beraat sürücüye ceza

Olayın ardından "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla ikinci aracın sürücüsü ve çoban hakkında dava açıldı.
Elazığ 1. Ağır Ceza Mahkemesi, yaşanan ölümlerde tali kusurlu olduğu belirlenen sürücüye 1215 gün karşılığı 24 bin 300 lira adli para cezası verdi, çobanın ise beraatına hükmetti.

Mahkeme kararına yapılan itiraz üzerine temyiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanık sürücü hakkındaki mahkumiyeti onadı, sanık çoban hakkında verilen beraat kararını ise yaşanan ölümlerle bağlantılı olduğu gerekçesiyle bozdu.

Yönetmeliğe işaret etti

Dairenin kararında, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 69'uncu maddesinde yerleşim yerleri dışındaki kara yollarında zorunlu haller dışında hayvan bulundurmanın ve trafik kurallarına uymadan sevk ve idare etmenin yasak olduğu, kara yolunu kullanmak zorunda kalan hayvan sahiplerinin uyması gerekenlerin de Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 139/b maddesinde düzenlendiği ifade edildi.

'İlliyet bağı var'

Sanık çobanın yaşanan olayda belirtilen hükümleri ihlal ettiği aktarılan kararda, yaşanan ilk kazanın ardından diğer araçlar açısından riskli duruma gelen kara yolunda uyarıcı herhangi bir önlemi de almadığı vurgulandı.

Bu yönüyle sanık çobanın kusurlu olduğu ve eyleminin ikinci kazayla bağlantılı olduğuna işaret edilen kararda, şunlar kaydedildi:
"İlk kazadan kısa süre sonra (sürücü) sanığın yayalara çarpması şeklinde gerçekleşen olay ile (çoban) sanığın kusurlu eylemi arasında illiyet bağı bulunduğu anlaşılmakla, sanığın üzerine atılı suç bakımından mahkumiyeti yerine, eksik inceleme sonucu yasal ve yerinde olmayan gerekçe ile yazılı şekilde beraatine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir."
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