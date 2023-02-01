https://sputniknews.com.tr/20230201/kizil-meydanda-buzagi-gezdiren-amerikali-gozaltina-alindi-1066450375.html
Kızıl Meydan'da buzağı gezdiren Amerikalı gözaltına alındı
Kızıl Meydan'da buzağı gezdiren Amerikalı gözaltına alındı
Moskova'daki Kızıl Meydan'da buzağı gezdiren ABD vatandaşı Alicia Day adındaki kadın polis tarafından gözaltına alındı. 01.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-01T15:11+0300
2023-02-01T15:11+0300
2023-02-01T15:11+0300
dünya
kızıl meydan
buzağı
ceza
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/02/1053376269_0:119:1280:839_1920x0_80_0_0_56b5311158bae1c3da3f0a7d715d68e0.jpg
Sputnik’e konuya ilişkin bilgi veren kolluk kuvvetlerinden bir kaynak, Kızıl Meydan'da buzağı gezdiren ABD vatandaşı Alicia Day adlı kadının gözaltına alındığını söyledi.Kadın hakkında idari tutanak düzenlendiğini belirten kaynak, olayın önceki gün yaşandığını ifade etti.Doctor Calf ismini verdiği buzağıyı Rus ilan sitesi Avito’dan aldığını söyleyen Alicia Day, “Sadece Doktora Kızıl Meydan'ı göstermek, güzel bir yer göstermek istedim. Sonra yaşlılığa kadar yaşayabileceği bir ahıra gönderecektim. Hiçbir şeyden pişman değilim. Eğer barınağa verilirse, hapishanede kalmaya hazırım. Eğer çiftliğe verilirse o zaman çok üzüntü duyarım” dedi.Moskova bölgesindeki Reutov kentinde yaşayan kadının Rusya’da turist vizesiyle bulunduğu, çalışmadığı ve iyi derecede Rusça bildiği belirtildi.Tverskoy mahkemesine iletilen iki idari tutanağa göre kadın, yayaları engelleme ve polise direnmekle suçlanıyor.Mahkeme hakimi, “Vejeteryan ve hayvan hakları aktivisti olan ABD vatandaşı zanlı, Kızıl Meydan'daki ortaçağ mimarisi anıtı Lobnoye Mesto bölgesinde ‘hayvanlar yiyecek değil’ sloganı atarak buzağıyı görsel propaganda aracı olarak kullanıyordu” dedi.ABD vatandaşı kadın, toplam 30 güne kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.
https://sputniknews.com.tr/20220426/moskova-mahkemesinden-tiktoka-2-milyon-ruble-para-cezasi-1055864039.html
kızıl meydan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/02/1053376269_2:0:1279:958_1920x0_80_0_0_d1aaa87c955f4d144f625266f1867b1a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kızıl meydan, buzağı, ceza
kızıl meydan, buzağı, ceza
Kızıl Meydan'da buzağı gezdiren Amerikalı gözaltına alındı
Abone ol
Moskova'daki Kızıl Meydan'da buzağı gezdiren ABD vatandaşı Alicia Day adındaki kadın polis tarafından gözaltına alındı.
Sputnik’e konuya ilişkin bilgi veren kolluk kuvvetlerinden bir kaynak, Kızıl Meydan'da buzağı gezdiren ABD vatandaşı Alicia Day adlı kadının gözaltına alındığını söyledi.
Kadın hakkında idari tutanak düzenlendiğini belirten kaynak, olayın önceki gün yaşandığını ifade etti.
Doctor Calf ismini verdiği buzağıyı Rus ilan sitesi Avito’dan aldığını söyleyen Alicia Day, “Sadece Doktora Kızıl Meydan'ı göstermek, güzel bir yer göstermek istedim. Sonra yaşlılığa kadar yaşayabileceği bir ahıra gönderecektim. Hiçbir şeyden pişman değilim. Eğer barınağa verilirse, hapishanede kalmaya hazırım. Eğer çiftliğe verilirse o zaman çok üzüntü duyarım” dedi.
Moskova bölgesindeki Reutov kentinde yaşayan kadının Rusya’da turist vizesiyle bulunduğu, çalışmadığı ve iyi derecede Rusça bildiği belirtildi.
Tverskoy mahkemesine iletilen iki idari tutanağa göre kadın, yayaları engelleme ve polise direnmekle suçlanıyor.
Mahkeme hakimi, “Vejeteryan ve hayvan hakları aktivisti olan ABD vatandaşı zanlı, Kızıl Meydan'daki ortaçağ mimarisi anıtı Lobnoye Mesto bölgesinde ‘hayvanlar yiyecek değil’ sloganı atarak buzağıyı görsel propaganda aracı olarak kullanıyordu” dedi.
ABD vatandaşı kadın, toplam 30 güne kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.