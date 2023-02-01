Türkiye
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://sputniknews.com.tr/20230201/kalasnikov-kgao-ulkeleri-ile-silah-ve-muhimmat-tedariki-sozlesmeleri-imzaladi-1066420132.html
Kalaşnikov, KGAÖ ülkeleri ile silah ve mühimmat tedariki sözleşmeleri imzaladı
Kalaşnikov, KGAÖ ülkeleri ile silah ve mühimmat tedariki sözleşmeleri imzaladı
Kalaşnikov, başta Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) üyeleri olmak üzere bir dizi ülke ile silah ve mühimmat tedariki sözleşmeleri imzaladı. 01.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-01T00:24+0300
2023-02-01T00:24+0300
savunma
kalaşnikov
kgaö
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/01/1066420391_0:154:3091:1893_1920x0_80_0_0_ea2b7d5dda71376d1f769e34fdbef344.jpg
Rusya’nın en ünlü silah üreticilerinden olan Kalaşnikov Şirketler Grubu bünyesindeki Hassas Mühendislik Bilimsel Araştırma Merkezi Enstitüsü (TsNIITOCHMASH), başta Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) üyeleri olmak üzere bir dizi ülkeyle silah ve mühimmat tedariki sözleşmeleri imzaladı.Şirketin basın servisinden yapılan açıklamada, sözleşmelerin 2023 yılında uygulanmasının planlandığı belirtildi.Açıklamada, “Hassas Mühendislik Bilimsel Araştırma Merkezi Enstitüsü, başta Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) üyeleri olmak üzere bir dizi ülkeye silah ve mühimmat tedariki için 10'dan fazla ticari teklif hazırladı” denildi.Silah ve mühimmat tedarikinin Rusya dostu ülkelere yapılacağı vurgulanan açıklmada, “Son yıllarda TsNIITOCHMASH’da geliştirilen ve üretilen ürünlerin ihracatına yönelik 25'ten fazla ülke ile 30'un üzerindeki ihracat sözleşmesi sonuçlandırıldı” ifadelerine yer verildi.Askeri bir ittifak olan.KGAÖ, 7 Ekim 2002 tarihinde altı Bağımsız Devletler Topluluğu ülkesi (Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Beyaz Rusya ve Ermenistan) tarafından kuruldu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/01/1066420391_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_0bdbbfb41b65195e0d68ee1428374baf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kalaşnikov, kgaö
kalaşnikov, kgaö

Kalaşnikov, KGAÖ ülkeleri ile silah ve mühimmat tedariki sözleşmeleri imzaladı

00:24 01.02.2023
© Sputnik / Кирилл Каллиников / Multimedya arşivine gidinKalaşnikov
Kalaşnikov - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2023
© Sputnik / Кирилл Каллиников
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Kalaşnikov, başta Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) üyeleri olmak üzere bir dizi ülke ile silah ve mühimmat tedariki sözleşmeleri imzaladı.
Rusya’nın en ünlü silah üreticilerinden olan Kalaşnikov Şirketler Grubu bünyesindeki Hassas Mühendislik Bilimsel Araştırma Merkezi Enstitüsü (TsNIITOCHMASH), başta Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) üyeleri olmak üzere bir dizi ülkeyle silah ve mühimmat tedariki sözleşmeleri imzaladı.
Şirketin basın servisinden yapılan açıklamada, sözleşmelerin 2023 yılında uygulanmasının planlandığı belirtildi.
Açıklamada, “Hassas Mühendislik Bilimsel Araştırma Merkezi Enstitüsü, başta Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) üyeleri olmak üzere bir dizi ülkeye silah ve mühimmat tedariki için 10'dan fazla ticari teklif hazırladı” denildi.
Silah ve mühimmat tedarikinin Rusya dostu ülkelere yapılacağı vurgulanan açıklmada, “Son yıllarda TsNIITOCHMASH’da geliştirilen ve üretilen ürünlerin ihracatına yönelik 25'ten fazla ülke ile 30'un üzerindeki ihracat sözleşmesi sonuçlandırıldı” ifadelerine yer verildi.
Askeri bir ittifak olan.KGAÖ, 7 Ekim 2002 tarihinde altı Bağımsız Devletler Topluluğu ülkesi (Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Beyaz Rusya ve Ermenistan) tarafından kuruldu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала