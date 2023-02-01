https://sputniknews.com.tr/20230201/kalasnikov-kgao-ulkeleri-ile-silah-ve-muhimmat-tedariki-sozlesmeleri-imzaladi-1066420132.html

Kalaşnikov, KGAÖ ülkeleri ile silah ve mühimmat tedariki sözleşmeleri imzaladı

Kalaşnikov, KGAÖ ülkeleri ile silah ve mühimmat tedariki sözleşmeleri imzaladı

Kalaşnikov, başta Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) üyeleri olmak üzere bir dizi ülke ile silah ve mühimmat tedariki sözleşmeleri imzaladı. 01.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-01T00:24+0300

2023-02-01T00:24+0300

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savunma

kalaşnikov

kgaö

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Rusya’nın en ünlü silah üreticilerinden olan Kalaşnikov Şirketler Grubu bünyesindeki Hassas Mühendislik Bilimsel Araştırma Merkezi Enstitüsü (TsNIITOCHMASH), başta Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) üyeleri olmak üzere bir dizi ülkeyle silah ve mühimmat tedariki sözleşmeleri imzaladı.Şirketin basın servisinden yapılan açıklamada, sözleşmelerin 2023 yılında uygulanmasının planlandığı belirtildi.Açıklamada, “Hassas Mühendislik Bilimsel Araştırma Merkezi Enstitüsü, başta Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) üyeleri olmak üzere bir dizi ülkeye silah ve mühimmat tedariki için 10'dan fazla ticari teklif hazırladı” denildi.Silah ve mühimmat tedarikinin Rusya dostu ülkelere yapılacağı vurgulanan açıklmada, “Son yıllarda TsNIITOCHMASH’da geliştirilen ve üretilen ürünlerin ihracatına yönelik 25'ten fazla ülke ile 30'un üzerindeki ihracat sözleşmesi sonuçlandırıldı” ifadelerine yer verildi.Askeri bir ittifak olan.KGAÖ, 7 Ekim 2002 tarihinde altı Bağımsız Devletler Topluluğu ülkesi (Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Beyaz Rusya ve Ermenistan) tarafından kuruldu.

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kalaşnikov, kgaö