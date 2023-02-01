https://sputniknews.com.tr/20230201/kalasnikov-kgao-ulkeleri-ile-silah-ve-muhimmat-tedariki-sozlesmeleri-imzaladi-1066420132.html
Kalaşnikov, KGAÖ ülkeleri ile silah ve mühimmat tedariki sözleşmeleri imzaladı
Kalaşnikov, KGAÖ ülkeleri ile silah ve mühimmat tedariki sözleşmeleri imzaladı
Kalaşnikov, başta Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) üyeleri olmak üzere bir dizi ülke ile silah ve mühimmat tedariki sözleşmeleri imzaladı. 01.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-01T00:24+0300
2023-02-01T00:24+0300
2023-02-01T00:24+0300
savunma
kalaşnikov
kgaö
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Rusya’nın en ünlü silah üreticilerinden olan Kalaşnikov Şirketler Grubu bünyesindeki Hassas Mühendislik Bilimsel Araştırma Merkezi Enstitüsü (TsNIITOCHMASH), başta Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) üyeleri olmak üzere bir dizi ülkeyle silah ve mühimmat tedariki sözleşmeleri imzaladı.Şirketin basın servisinden yapılan açıklamada, sözleşmelerin 2023 yılında uygulanmasının planlandığı belirtildi.Açıklamada, “Hassas Mühendislik Bilimsel Araştırma Merkezi Enstitüsü, başta Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) üyeleri olmak üzere bir dizi ülkeye silah ve mühimmat tedariki için 10'dan fazla ticari teklif hazırladı” denildi.Silah ve mühimmat tedarikinin Rusya dostu ülkelere yapılacağı vurgulanan açıklmada, “Son yıllarda TsNIITOCHMASH’da geliştirilen ve üretilen ürünlerin ihracatına yönelik 25'ten fazla ülke ile 30'un üzerindeki ihracat sözleşmesi sonuçlandırıldı” ifadelerine yer verildi.Askeri bir ittifak olan.KGAÖ, 7 Ekim 2002 tarihinde altı Bağımsız Devletler Topluluğu ülkesi (Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Beyaz Rusya ve Ermenistan) tarafından kuruldu.
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kalaşnikov, kgaö
Kalaşnikov, KGAÖ ülkeleri ile silah ve mühimmat tedariki sözleşmeleri imzaladı
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Kalaşnikov, başta Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) üyeleri olmak üzere bir dizi ülke ile silah ve mühimmat tedariki sözleşmeleri imzaladı.
Rusya’nın en ünlü silah üreticilerinden olan Kalaşnikov Şirketler Grubu bünyesindeki Hassas Mühendislik Bilimsel Araştırma Merkezi Enstitüsü (TsNIITOCHMASH), başta Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) üyeleri olmak üzere bir dizi ülkeyle silah ve mühimmat tedariki sözleşmeleri imzaladı.
Şirketin basın servisinden yapılan açıklamada, sözleşmelerin 2023 yılında uygulanmasının planlandığı belirtildi.
Açıklamada, “Hassas Mühendislik Bilimsel Araştırma Merkezi Enstitüsü, başta Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) üyeleri olmak üzere bir dizi ülkeye silah ve mühimmat tedariki için 10'dan fazla ticari teklif hazırladı” denildi.
Silah ve mühimmat tedarikinin Rusya dostu ülkelere yapılacağı vurgulanan açıklmada, “Son yıllarda TsNIITOCHMASH’da geliştirilen ve üretilen ürünlerin ihracatına yönelik 25'ten fazla ülke ile 30'un üzerindeki ihracat sözleşmesi sonuçlandırıldı” ifadelerine yer verildi.
Askeri bir ittifak olan.KGAÖ, 7 Ekim 2002 tarihinde altı Bağımsız Devletler Topluluğu ülkesi (Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Beyaz Rusya ve Ermenistan) tarafından kuruldu.