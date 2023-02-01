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İsveç Dışişleri Bakanı Billström: Din, Türkiye’yle anlaşmamızın bir parçası değil
İsveç Dışişleri Bakanı Billström: Din, Türkiye’yle anlaşmamızın bir parçası değil
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, dini konuların, Türkiye’nin imzaladığı Finlandiya ve İsveç’in NATO üyelik süreçleri hakkında üçlü memorandumun bir... 01.02.2023, Sputnik Türkiye
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Radio Sweden’in haberinde, “Türkiye’nin son açıklamalarına yanıt olarak Dışişleri Bakanı Tobias Billström, İsveç’in ifade özgürlüğü ve hukukun üstünlüğünden taviz vermeyeceğini ve dinin, üç ülkenin imzaladığı ve İsveç ile Finlandiya’ya NATO’ya katılmasına kapı açan memorandumun bir parçası olmadığını söyledi” dendi.Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin TBMM grup toplantısında, “NATO'ya üyelik konusunda Finlandiya'ya bakışımız olumlu, İsveç konusunda değil” açıklamasında bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230201/turk-hacker-grubundan-isvece-siber-saldiri-kuran-yakarsaniz-biz-de-serverlarinizi-yakariz-1066451134.html
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İsveç Dışişleri Bakanı Billström: Din, Türkiye’yle anlaşmamızın bir parçası değil

22:00 01.02.2023
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALLTobias Billström
Tobias Billström - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2023
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALL
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İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, dini konuların, Türkiye’nin imzaladığı Finlandiya ve İsveç’in NATO üyelik süreçleri hakkında üçlü memorandumun bir parçası olmadığını belirtti.
Radio Sweden’in haberinde, “Türkiye’nin son açıklamalarına yanıt olarak Dışişleri Bakanı Tobias Billström, İsveç’in ifade özgürlüğü ve hukukun üstünlüğünden taviz vermeyeceğini ve dinin, üç ülkenin imzaladığı ve İsveç ile Finlandiya’ya NATO’ya katılmasına kapı açan memorandumun bir parçası olmadığını söyledi” dendi.
Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin TBMM grup toplantısında, “NATO'ya üyelik konusunda Finlandiya'ya bakışımız olumlu, İsveç konusunda değil” açıklamasında bulunmuştu.
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