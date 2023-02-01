https://sputniknews.com.tr/20230201/isvec-basbakani-kristersson-duzenlenen-eylemlerin-guvenligi-karmasik-hale-getirdigini-soyledi-1066419906.html

İsveç Başbakanı Kristersson​​​, ​​düzenlenen eylemlerin güvenliği karmaşık hale getirdiğini söyledi

İsveç Başbakanı Kristersson​​​, ​​düzenlenen eylemlerin güvenliği karmaşık hale getirdiğini söyledi

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson​​​​​​​, ülkede son dönemde düzenlenen eylemlerin ülkenin güvenliğini karmaşık hale getirdiğini belirterek, "Bunun, İsveç'in... 01.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-01T00:09+0300

2023-02-01T00:09+0300

2023-02-01T00:09+0300

dünya

isveç

isveç demokratlar partisi

pkk

ypg/pkk

ulf kristersson

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Kristersson, İsveç'teki parti liderleriyle basına kapalı yaptığı görüşmenin ardından, ülkede PKK/YPG destekçileri tarafından düzenlenen Türkiye karşıtı eylemlere, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvuru sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.Son birkaç haftadır Stockholm'de yaşanan olayların İsveç'in güvenliğini ne kadar karmaşık hale getirdiğinin ortada olduğunu dile getiren Kristersson, şunları kaydetti:Kristersson'a göre eylemleri yapanlar 'kullanışlı aptal'Kristersson, söz konusu eylemlerin İsveç karşıtlarının işine yaradığını belirterek, bu eylemleri yapanları "kullanışlı aptallar" diye tanımladı.İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusunun önemli olduğunu vurgulayan Kristersson, "İsveç, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra en önemli güvenlik riskleriyle karşı karşıya. NATO konusunda partilerin farklı düşünceleri var. İsveç'in başvurusunu 28 NATO ülkesinin onaylamasıyla daha güvenli bir duruma geldik ancak henüz NATO üyesi olmadığımızı da göz ardı etmemeliyiz." dedi.Kristersson, bu hafta içinde ABD'ye gidip ülkesinin NATO üyelik süreci hakkında görüşmeler yapacağını da kaydetti.İsveç'te partiler arasında PKK/YPG tartışmasıÖte yandan, Sosyal Demokrat Parti lideri Magdalena Andersson da Başbakan Kristersson ile görüşmeye girmeden önce İsveç basınına açıklamada bulundu.Andersson, aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi lideri Jimmie Akesson'ın Türkiye aleyhinde yaptığı açıklamalarla İsveç'in NATO üyeliğini riske attığını belirterek, hükümetin İsveç Demokratlar partisi ile işbirliği yapmayı bırakması gerektiğini savundu.Akesson ise Andersson'a verdiği cevapta, Sosyal Demokrat Parti'nin PKK/YPG ile yakın ilişkiler içinde olduğunu ve Türkiye'nin esas bu duruma tepki gösterdiğini ifade etti.

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isveç, isveç demokratlar partisi, pkk, ypg/pkk, ulf kristersson