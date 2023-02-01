https://sputniknews.com.tr/20230201/istanbulda-kar-yagisi-basladi-1066421329.html

İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul Beylikdüzü’nde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Vatandaşlar, yağan karı cep telefonları tarafından kaydetti. 01.02.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

istanbul

kar

beylikdüzü

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İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı.Arnavutköy İstanbul Havalimanı yolunda geçtiğimiz gün etkisini gösteren kar, bu kez de Beylikdüzü ve Esenyurt’ta yağmaya başladı. Vatandaşlar, ilçelerine yağan ilk karı cep telefonu kameraları tarafından görüntüledi. Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, çocukları da sokağa çıkardı. Çocuklar yağan ilk karla oynamaya başladı. Bazı vatandaşlar ise otomobilin üzerini kaplayan kara “Beylikdüzü” kelimesiyle birlikte karın düştüğü bugünün tarihini yazdı.

türkiye

istanbul

beylikdüzü

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