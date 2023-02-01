Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230201/istanbulda-kar-yagisi-basladi-1066421329.html
İstanbul'da kar yağışı başladı
İstanbul'da kar yağışı başladı
İstanbul Beylikdüzü’nde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Vatandaşlar, yağan karı cep telefonları tarafından kaydetti. 01.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-01T00:43+0300
2023-02-01T01:24+0300
türkiye
istanbul
kar
beylikdüzü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/01/1066421013_0:370:961:910_1920x0_80_0_0_88470f8dfd9ce52c2196400c669db410.jpg
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı.Arnavutköy İstanbul Havalimanı yolunda geçtiğimiz gün etkisini gösteren kar, bu kez de Beylikdüzü ve Esenyurt’ta yağmaya başladı. Vatandaşlar, ilçelerine yağan ilk karı cep telefonu kameraları tarafından görüntüledi. Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, çocukları da sokağa çıkardı. Çocuklar yağan ilk karla oynamaya başladı. Bazı vatandaşlar ise otomobilin üzerini kaplayan kara “Beylikdüzü” kelimesiyle birlikte karın düştüğü bugünün tarihini yazdı.
türkiye
istanbul
beylikdüzü
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/01/1066421013_0:280:961:1000_1920x0_80_0_0_a01ea28bde342013679fec1b99eb51fc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, kar, beylikdüzü
istanbul, kar, beylikdüzü

İstanbul'da kar yağışı başladı

00:43 01.02.2023 (güncellendi: 01:24 01.02.2023)
© İHA / BATUHAN TOPRAK - ERDAL CAN İÇELLİ - YUSUF EKERİstanbul Beylikdüzü’nde kar yağışı etkisini göstermeye başladı
İstanbul Beylikdüzü’nde kar yağışı etkisini göstermeye başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2023
© İHA / BATUHAN TOPRAK - ERDAL CAN İÇELLİ - YUSUF EKER
Abone olTelegram
İstanbul Beylikdüzü’nde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Vatandaşlar, yağan karı cep telefonları tarafından kaydetti.
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı.
Arnavutköy İstanbul Havalimanı yolunda geçtiğimiz gün etkisini gösteren kar, bu kez de Beylikdüzü ve Esenyurt’ta yağmaya başladı.
Vatandaşlar, ilçelerine yağan ilk karı cep telefonu kameraları tarafından görüntüledi.
Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, çocukları da sokağa çıkardı. Çocuklar yağan ilk karla oynamaya başladı.
Bazı vatandaşlar ise otomobilin üzerini kaplayan kara “Beylikdüzü” kelimesiyle birlikte karın düştüğü bugünün tarihini yazdı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала