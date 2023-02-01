https://sputniknews.com.tr/20230201/istanbulda-kar-yagisi-basladi-1066421329.html
İstanbul'da kar yağışı başladı
İstanbul'da kar yağışı başladı
İstanbul Beylikdüzü’nde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Vatandaşlar, yağan karı cep telefonları tarafından kaydetti. 01.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-01T00:43+0300
2023-02-01T00:43+0300
2023-02-01T01:24+0300
türkiye
istanbul
kar
beylikdüzü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/01/1066421013_0:370:961:910_1920x0_80_0_0_88470f8dfd9ce52c2196400c669db410.jpg
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı.Arnavutköy İstanbul Havalimanı yolunda geçtiğimiz gün etkisini gösteren kar, bu kez de Beylikdüzü ve Esenyurt’ta yağmaya başladı. Vatandaşlar, ilçelerine yağan ilk karı cep telefonu kameraları tarafından görüntüledi. Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, çocukları da sokağa çıkardı. Çocuklar yağan ilk karla oynamaya başladı. Bazı vatandaşlar ise otomobilin üzerini kaplayan kara “Beylikdüzü” kelimesiyle birlikte karın düştüğü bugünün tarihini yazdı.
türkiye
istanbul
beylikdüzü
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/01/1066421013_0:280:961:1000_1920x0_80_0_0_a01ea28bde342013679fec1b99eb51fc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul, kar, beylikdüzü
istanbul, kar, beylikdüzü
İstanbul'da kar yağışı başladı
00:43 01.02.2023 (güncellendi: 01:24 01.02.2023) Abone ol
İstanbul Beylikdüzü’nde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Vatandaşlar, yağan karı cep telefonları tarafından kaydetti.
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı.
Arnavutköy İstanbul Havalimanı yolunda geçtiğimiz gün etkisini gösteren kar, bu kez de Beylikdüzü ve Esenyurt’ta yağmaya başladı.
Vatandaşlar, ilçelerine yağan ilk karı cep telefonu kameraları tarafından görüntüledi.
Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, çocukları da sokağa çıkardı. Çocuklar yağan ilk karla oynamaya başladı.
Bazı vatandaşlar ise otomobilin üzerini kaplayan kara “Beylikdüzü” kelimesiyle birlikte karın düştüğü bugünün tarihini yazdı.