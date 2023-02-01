https://sputniknews.com.tr/20230201/istanbulda-aylik-fiyat-artis-serisi-43-aya-cikti-1066442565.html
İstanbul'da aylık fiyat artış serisi 43. aya çıktı
İstanbul'da aylık fiyat artış serisi 43. aya çıktı
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Ocak ayına ilişkin perakende ve toptan fiyat artış verilerini yayımladı. 01.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-01T13:21+0300
2023-02-01T13:21+0300
2023-02-01T13:21+0300
ekonomi
istanbul
fiyat artışı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/03/1063016535_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_71e08996c6bbc57adcb9d68b9f5e7bdd.jpg
İstanbul'da aylık fiyat artış serisi yılın ilk ayında da devam etti.İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, Ocak ayında perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 5.94 arttı.Ocak ayında yıllık artış ise yüzde 79.68 oldu.Üretici fiyatları açısından gösterge olan toptan fiyat endeksinde ise aylık artış yüzde 5.52 oldu. Yıllık bazda ise yüzde 80.45'lik artış görüldü.Ocak'ta perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 23.94, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 15.92, diğer harcamalar grubunda yüzde 14.66, gıda harcamalarında yüzde 6,07, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 4.17, ev eşyası harcamalarında yüzde 3.62 ve konut harcamalarında yüzde 2.30 artış görüldü.
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/03/1063016535_0:0:648:486_1920x0_80_0_0_f2379028dac1c2b53aa53212358a7ef7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul, fiyat artışı
İstanbul'da aylık fiyat artış serisi 43. aya çıktı
Abone ol
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Ocak ayına ilişkin perakende ve toptan fiyat artış verilerini yayımladı.
İstanbul'da aylık fiyat artış serisi yılın ilk ayında da devam etti.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, Ocak ayında perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 5.94 arttı.
Ocak ayında yıllık artış ise yüzde 79.68 oldu.
Üretici fiyatları açısından gösterge olan toptan fiyat endeksinde ise aylık artış yüzde 5.52 oldu. Yıllık bazda ise yüzde 80.45'lik artış görüldü.
Ocak'ta perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 23.94, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 15.92, diğer harcamalar grubunda yüzde 14.66, gıda harcamalarında yüzde 6,07, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 4.17, ev eşyası harcamalarında yüzde 3.62 ve konut harcamalarında yüzde 2.30 artış görüldü.