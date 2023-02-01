https://sputniknews.com.tr/20230201/internet-haber-siteleri-icin-bik-karari-resmi-gazetede-yayimlandi-1066431414.html
İnternet haber siteleri için BİK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
İnternet haber siteleri için BİK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Basın İlan Kurumu'nun (BİK), gazete ve dergilere yönelik hükümler içeren Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği'nde değişiklikleri öngören yasa Resmi Gazete'de... 01.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-01T07:36+0300
2023-02-01T07:36+0300
2023-02-01T07:36+0300
türkiye
resmî gazete
basın ilan kurumu
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Yönetmelik'teki değişiklik ile birlikte internet haber siteleri, 1 Nisan 2023'ten itibaren BİK'e ait resmi ilan ve reklamları yayımlaması bekleniyor.
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resmî gazete, basın ilan kurumu
resmî gazete, basın ilan kurumu
İnternet haber siteleri için BİK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
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Basın İlan Kurumu'nun (BİK), gazete ve dergilere yönelik hükümler içeren Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği'nde değişiklikleri öngören yasa Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yönetmelik'teki değişiklik ile birlikte internet haber siteleri, 1 Nisan 2023'ten itibaren BİK'e ait resmi ilan ve reklamları yayımlaması bekleniyor.