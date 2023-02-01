https://sputniknews.com.tr/20230201/internet-haber-siteleri-icin-bik-karari-resmi-gazetede-yayimlandi-1066431414.html

İnternet haber siteleri için BİK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

İnternet haber siteleri için BİK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Basın İlan Kurumu'nun (BİK), gazete ve dergilere yönelik hükümler içeren Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği'nde değişiklikleri öngören yasa Resmi Gazete'de... 01.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-01T07:36+0300

2023-02-01T07:36+0300

2023-02-01T07:36+0300

türkiye

resmî gazete

basın ilan kurumu

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Yönetmelik'teki değişiklik ile birlikte internet haber siteleri, 1 Nisan 2023'ten itibaren BİK'e ait resmi ilan ve reklamları yayımlaması bekleniyor.

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2023

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Sputnik Türkiye

resmî gazete, basın ilan kurumu