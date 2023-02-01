https://sputniknews.com.tr/20230201/instagramin-kuruculari-yeni-bir-uygulamayla-geri-donuyor-1066444428.html

Instagram'ın kurucuları yeni bir uygulamayla geri dönüyor

Instagram'ın kurucuları yeni bir uygulamayla geri dönüyor

Instagram'ın kurucuları Kevin Systrom ve Mike Krieger şirketten ayrıldıktan dört yıldan fazla bir süre sonra yeni bir uygulamayla geri döndü. Bu kez başrolde... 01.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-01T13:50+0300

2023-02-01T13:50+0300

2023-02-01T13:50+0300

artifact

mike krieger

kevin systrom

dünya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/01/1066444176_0:0:660:372_1920x0_80_0_0_fd8a1a94a69689487200cd6c31f49e07.png

Kevin Systrom ve Mike Krieger, yapay zeka tarafından desteklenen 'kişiselleştirilmiş haber akışı' vaat eden bir uygulama olan Artifact'in lansmanını duyurdu.Bir Instagram gönderisinde Krieger, kendisinin ve Systrom'un hizmeti başlatmak için bir yıldan uzun süredir 'yetenekli bir ekiple çalıştıklarını' söyledi.ntv.com'un haberine göre Krieger "Büyüdükçe yavaş yavaş insanların içeri girmesine izin veriyoruz" ifadelerini kullandı.Katılmak için sunulan bekleme listesi salı günü halka açıldı .Instagram'dan farklı olarak, uygulama fotoğraflardan çok makalelere odaklanıyor.Lansmanı ilk bildiren Platformer'a göre Artifact, ilgi alanlarına göre içerik önerecek ve arkadaşlarla tartışmaya izin verecek.Bir ana sayfa, büyük medya kuruluşlarından küçük blogculara kadar popüler makaleleri gösterecek ve bir kullanıcının sayfası, tıkladıkları şeye göre daha kişisel hale gelecek.2018'de ayrılmışlardıKevin Systrom ve Mike Krieger Instagram’ı 2010 yılında kurdu. İkili Instagram'ı 2012 yılında 1 milyar dolar karşılığında Facebook’a sattı.Instagram'ın kurucuları Kevin Systrom ve Mike Krieger Facebook yönetimi ile yaşadıkları sorunlar nedeni ile 2018 yılında şirketten ayrıldı.O dönem Instagram CEO'su olan Systrom istifa kararının ardından "Merakımızı ve yaratıcılığımızı keşfetmek için ayrılıyoruz" açıklamasını yapmıştı.Meta çatısı aldında faaliyet gösteren Instagram'ın değerinin 100 milyar doları aştığı belirtiliyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

artifact, mike krieger, kevin systrom