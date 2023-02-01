https://sputniknews.com.tr/20230201/ilk-evim-arsa-projesinde-kura-cekimi-bugun-basliyor-1066431701.html

'İlk Evim Arsa' projesinde kura çekimi bugün başlıyor

'İlk Evim Arsa' projesinde kura çekimi bugün başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde yer alan 1... 01.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-01T07:50+0300

2023-02-01T07:50+0300

2023-02-01T07:50+0300

yaşam

çevre ve şehircilik bakanlığı

murat kurum

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi çerçevesindeki sosyal konut kuralarında sona gelindi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Eylül’de açıkladığı “İlk Evim, İlk İş Yerim, İlk Evim Arsa” projesinde “İlk Evim, İlk İş Yerim” kuralarının ardından “İlk Evim Arsa” kuralarının çekileceğini duyuran Bakan Kurum, sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu.Bakan Kurum, paylaşımında “İlk Evim projemizle 85 günde 71 ilimizde 182 bin 599 yuvamızın sahibini belirledik. Şimdi sırada arsalarımız var. Alt yapısı hazır 1 milyon arsamızın kuralarını çekmeye yarın başlıyoruz. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

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Sputnik Türkiye

çevre ve şehircilik bakanlığı, murat kurum