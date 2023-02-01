https://sputniknews.com.tr/20230201/hollandada-12-yil-sonra-deli-dana-vakasi-1066459913.html

Hollanda'da 12 yıl sonra 'deli dana' vakası

Hollanda'da 12 yıl sonra 'deli dana' vakası

Hollanda Tarım Bakanı Piet Adema, bir çiftlikte ölen bir inekte deli dana vakasına rastlanıldığını duyurdu. Adema, vakanın tüketiciye yansıyacak sonuçlar... 01.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-01T20:07+0300

2023-02-01T20:07+0300

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dünya

hollanda

dana

laguna del sauce

piet adema

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Hollanda Tarım Bakanı Adema, Parlamento'ya sunduğu mektupta, ülkede bir çiftlikteki ölü inekte deli dana vakasına rastlanıldığını ve ineğin bulunduğu çiftliğin karantinaya alındığını açıkladı. Söz konusu ineğin besin zincirine dahil olmadığı belirten Adema, vakanın tüketiciye yansıyacak sonuçlar doğurmayacağını belirtti. Hollanda'da deli dana vakası en son 2011'de görülmüştü. Tıp terminolojisinde adı BSE olarak bilinen ve 1980'lerde İngiltere'de ortaya çıkan deli dana hastalığı, hayvanlar için öldürücü olduğu kadar, hayvanın etini tüketen insanlarda da ölümcül beyin hastalığına yol açabiliyor.

hollanda

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hollanda, dana, laguna del sauce, piet adema