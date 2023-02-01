Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnanıyorum ki milletim yine AK Parti diyecek, yine Cumhur ittifakı diyecek
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230201/hollandada-12-yil-sonra-deli-dana-vakasi-1066459913.html
Hollanda'da 12 yıl sonra 'deli dana' vakası
Hollanda'da 12 yıl sonra 'deli dana' vakası
Hollanda Tarım Bakanı Piet Adema, bir çiftlikte ölen bir inekte deli dana vakasına rastlanıldığını duyurdu. Adema, vakanın tüketiciye yansıyacak sonuçlar... 01.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-01T20:07+0300
2023-02-01T20:08+0300
dünya
hollanda
dana
laguna del sauce
piet adema
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/06/0b/1044711912_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_3e65c864f2ebed845ede84bbcb7bb1ea.jpg
Hollanda Tarım Bakanı Adema, Parlamento'ya sunduğu mektupta, ülkede bir çiftlikteki ölü inekte deli dana vakasına rastlanıldığını ve ineğin bulunduğu çiftliğin karantinaya alındığını açıkladı. Söz konusu ineğin besin zincirine dahil olmadığı belirten Adema, vakanın tüketiciye yansıyacak sonuçlar doğurmayacağını belirtti. Hollanda'da deli dana vakası en son 2011'de görülmüştü. Tıp terminolojisinde adı BSE olarak bilinen ve 1980'lerde İngiltere'de ortaya çıkan deli dana hastalığı, hayvanlar için öldürücü olduğu kadar, hayvanın etini tüketen insanlarda da ölümcül beyin hastalığına yol açabiliyor.
hollanda
laguna del sauce
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/06/0b/1044711912_54:0:907:640_1920x0_80_0_0_01ee7a8ee6d1d4acea3e86a672e8df5c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hollanda, dana, laguna del sauce, piet adema
hollanda, dana, laguna del sauce, piet adema

Hollanda'da 12 yıl sonra 'deli dana' vakası

20:07 01.02.2023 (güncellendi: 20:08 01.02.2023)
© Fotoğraf : ntv.com.trKurbanlık, dana
Kurbanlık, dana - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2023
© Fotoğraf : ntv.com.tr
Abone olTelegram
Hollanda Tarım Bakanı Piet Adema, bir çiftlikte ölen bir inekte deli dana vakasına rastlanıldığını duyurdu. Adema, vakanın tüketiciye yansıyacak sonuçlar doğurmayacağını söyledi.
Hollanda Tarım Bakanı Adema, Parlamento'ya sunduğu mektupta, ülkede bir çiftlikteki ölü inekte deli dana vakasına rastlanıldığını ve ineğin bulunduğu çiftliğin karantinaya alındığını açıkladı.
Söz konusu ineğin besin zincirine dahil olmadığı belirten Adema, vakanın tüketiciye yansıyacak sonuçlar doğurmayacağını belirtti.
Hollanda'da deli dana vakası en son 2011'de görülmüştü.
Tıp terminolojisinde adı BSE olarak bilinen ve 1980'lerde İngiltere'de ortaya çıkan deli dana hastalığı, hayvanlar için öldürücü olduğu kadar, hayvanın etini tüketen insanlarda da ölümcül beyin hastalığına yol açabiliyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала