Guinness'e giren 'Ortak Varoluş Mozaiği' iki dalda daha rekora aday

© AA Taban mozaiği, 'en fazla taşla yapılan mozaik' ve 'en büyük oval mozaik' dallarında da Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesi için aday gösterildi. EXPO 2021 Hatay Genel Sekreteri İhsan Çakar, taban mozaiğinin başvuru yapılan iki dalda da rekor kıracağına inandığını söyledi. Ortak Varoluş Mozaiği'nin kentin tanıtımına da katkı sağladığını anlatan Çakar, "Şu ana kadar yaklaşık 150 bin kişi mozaik eserimizi görmeye geldi. Zeminde olan mozaiğin yukarıdan daha net görülebilmesi için çalışmalar başlattık. Balon ile daha net görüleceğini kanaati oluştu. Bununla ilgili görüşmelerimiz sürüyor" dedi.