Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20230201/guinnesse-giren-ortak-varolus-mozaigi-iki-dalda-daha-rekora-aday-1066452978.html
Guinness'e giren 'Ortak Varoluş Mozaiği' iki dalda daha rekora aday
Guinness'e giren 'Ortak Varoluş Mozaiği' iki dalda daha rekora aday
Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Hatay'daki Ortak Varoluş Mozaiği'nin iki dalda daha rekora aday olması için başvuru yapıldı. 01.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-01T16:14+0300
2023-02-01T16:25+0300
multimedya
fotoğraf
guinness rekorlar kitabı
hatay
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/01/1066452066_0:0:751:422_1920x0_80_0_0_02cfe87acdde94e966bb278464594064.jpg
hatay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/01/1066452066_93:0:656:422_1920x0_80_0_0_1721f09309755705f3445c739e659c02.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fotoğraf, guinness rekorlar kitabı, фото, hatay
fotoğraf, guinness rekorlar kitabı, фото, hatay

Guinness'e giren 'Ortak Varoluş Mozaiği' iki dalda daha rekora aday

16:14 01.02.2023 (güncellendi: 16:25 01.02.2023)
Abone olTelegram
Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Hatay'daki Ortak Varoluş Mozaiği'nin iki dalda daha rekora aday olması için başvuru yapıldı.
© AAHatay'da 1600 metrekarelik boyutuyla 'dünyanın en büyük tek parça taban mozaiği' unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren "Ortak Varoluş Mozaiği"nin iki dalda daha rekoru için başvuru yapıldı.
Guinness'e giren 'Ortak Varoluş Mozaiği' iki dalda daha rekora aday - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Hatay'da 1600 metrekarelik boyutuyla 'dünyanın en büyük tek parça taban mozaiği' unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren "Ortak Varoluş Mozaiği"nin iki dalda daha rekoru için başvuru yapıldı.
© AAEXPO 2021 Hatay kapsamında 44 şehirden getirilen doğal taşlarla oluşturulan mozaik, Antakya ilçesindeki Kisecik Mahallesi'ndeki EXPO alanında sergileniyor.
Guinness'e giren 'Ortak Varoluş Mozaiği' iki dalda daha rekora aday - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
EXPO 2021 Hatay kapsamında 44 şehirden getirilen doğal taşlarla oluşturulan mozaik, Antakya ilçesindeki Kisecik Mahallesi'ndeki EXPO alanında sergileniyor.
© AABüyükşehir Belediyesi ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi işbirliğiyle tasarımıyla 7 aylık çalışmayla 16 milyon taşla yapılan Ortak Varoluş Mozaiği, 'dünyanın en büyük tek parça taban mozaiği' olarak geçen yıl temmuz ayında Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
Guinness'e giren 'Ortak Varoluş Mozaiği' iki dalda daha rekora aday - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Büyükşehir Belediyesi ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi işbirliğiyle tasarımıyla 7 aylık çalışmayla 16 milyon taşla yapılan Ortak Varoluş Mozaiği, 'dünyanın en büyük tek parça taban mozaiği' olarak geçen yıl temmuz ayında Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
© AARekorlar kitabına girmesinin ardından kente gelen ziyaretçilerin de ilgisini çeken mozaikle ilgili Büyükşehir Belediyesi'nce iki yeni rekor için daha başvuru yapıldı.
Guinness'e giren 'Ortak Varoluş Mozaiği' iki dalda daha rekora aday - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Rekorlar kitabına girmesinin ardından kente gelen ziyaretçilerin de ilgisini çeken mozaikle ilgili Büyükşehir Belediyesi'nce iki yeni rekor için daha başvuru yapıldı.
© AATaban mozaiği, 'en fazla taşla yapılan mozaik' ve 'en büyük oval mozaik' dallarında da Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesi için aday gösterildi. EXPO 2021 Hatay Genel Sekreteri İhsan Çakar, taban mozaiğinin başvuru yapılan iki dalda da rekor kıracağına inandığını söyledi. Ortak Varoluş Mozaiği'nin kentin tanıtımına da katkı sağladığını anlatan Çakar, "Şu ana kadar yaklaşık 150 bin kişi mozaik eserimizi görmeye geldi. Zeminde olan mozaiğin yukarıdan daha net görülebilmesi için çalışmalar başlattık. Balon ile daha net görüleceğini kanaati oluştu. Bununla ilgili görüşmelerimiz sürüyor" dedi.
Guinness'e giren 'Ortak Varoluş Mozaiği' iki dalda daha rekora aday - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Taban mozaiği, 'en fazla taşla yapılan mozaik' ve 'en büyük oval mozaik' dallarında da Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesi için aday gösterildi. EXPO 2021 Hatay Genel Sekreteri İhsan Çakar, taban mozaiğinin başvuru yapılan iki dalda da rekor kıracağına inandığını söyledi. Ortak Varoluş Mozaiği'nin kentin tanıtımına da katkı sağladığını anlatan Çakar, "Şu ana kadar yaklaşık 150 bin kişi mozaik eserimizi görmeye geldi. Zeminde olan mozaiğin yukarıdan daha net görülebilmesi için çalışmalar başlattık. Balon ile daha net görüleceğini kanaati oluştu. Bununla ilgili görüşmelerimiz sürüyor" dedi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала