https://sputniknews.com.tr/20230201/fed-faizi-25-baz-puan-artirdi--1066463603.html

Fed faiz oranını 25 baz puan artırdı

Fed faiz oranını 25 baz puan artırdı

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4.50-4.75 aralığına yükseltti. 01.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-01T22:04+0300

2023-02-01T22:04+0300

2023-02-01T22:53+0300

ekonomi

fed

faiz

faiz artırımı

karar

abd

enflasyon

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ABD Merkez Bankası 2 günlük toplantı sonrası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Fed beklendiği gibi faiz artış hızını yavaşlattı ve 25 baz puanlık artış yaptı.Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının artırılması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 enflasyon elde etmeyi amaçladığı vurgulanan açıklamada, bu hedeflerin desteklenmesi için federal fon oranının yüzde 4.50-4.75 aralığına yükseltilmesine karar verildiği bildirildi.Açıklamada son göstergelerin harcama ve üretimde ılımlı bir büyümeye işaret ettiği belirtilerek, istihdam artışlarının son aylarda güçlü olduğu ve işsizlik oranının düşük kalmaya devam ettiği kaydedildi.Fed'in açıklamasında, "Enflasyon bir miktar azaldı ama hala yüksek kalmaya devam ediyor" değerlendirmesi dikkati çekti.Açıklamada, Komitenin para politikasının enflasyonu yüzde 2'ye çekecek kadar kısıtlayıcı bir duruş sergilemesi için faiz oranında 'devam eden' artışların uygun olacağının öngörüldüğü yinelendi.Bankanın açıklamasında, faiz artışlarının 'boyutu' belirlenirken para politikasındaki kümülatif sıkılaşmanın, para politikasının ekonomik faaliyeti ve enflasyonu etkilemesindeki gecikmelerin, ekonomik ve finansal gelişmelerin dikkate alınacağı kaydedildi. Fed'in bir önceki karar metninde 'boyutu' yerine 'hızı' ifadesi kullanılmıştı.Faiz oranı 2007'den bu yana en yüksek aralıktaABD'de yüksek enflasyon karşısında geçen yıl varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, geçen yıl mart ayı toplantısında 25 baz puan artışla 2018'den bu yana ilk kez faiz artırımına gitme kararı almıştı.Fed, geçen yıl mayıs toplantısında 50 baz puan ile 2000 yılından bu yana en hızlı faiz artışını gerçekleştirmesinin ardından, haziran toplantısında 75 baz puanla 1994'ten bu yana en güçlü faiz artırımına gitmiş, temmuz, eylül ve kasım toplantılarında da politika faizini aynı oranda artırmıştı.Geçen yıl art arda dört toplantısında 75 puanlık faiz artırımına giden Fed, geçen yılın son toplantısında 50 baz puanlık artışa giderek faiz artış hızını yavaşlatmaya başlamıştı.Son artışla birlikte Fed, politika faizini 2007'den bu yana kaydedilen en yüksek aralığa çıkardı.Banka, faiz oranını geçen yıl mart ayından bu yana toplam 450 baz puan artırmış oldu.ABD'de enflasyon geçen yıl haziranda yıllık yüzde 9 ile 1981'den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak geçen yıl aralık ayında yüzde 6,5'e gerilemişti.

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fed, faiz, faiz artırımı, karar, abd, enflasyon