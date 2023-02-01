https://sputniknews.com.tr/20230201/fed-baskani-powell-simdiye-kadarki-hizli-sikilasmamizin-tam-etkileri-henuz-hissedilmedi-1066466603.html

Fed Başkanı Powell: Şimdiye kadarki hızlı sıkılaşmamızın tam etkileri henüz hissedilmedi

Fed Başkanı Powell: Şimdiye kadarki hızlı sıkılaşmamızın tam etkileri henüz hissedilmedi

Fed Başkanı Jerome Powell, "Şimdiye kadarki hızlı sıkılaşmamızın tam etkileri henüz hissedilmedi" dedi. 01.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-01T23:37+0300

2023-02-01T23:37+0300

2023-02-01T23:38+0300

ekonomi

fed

abd merkez bankası (fed)

jerome powell

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Fed Başkanı Jerome Powell, "Federal fon oranı için hedef aralığında devam eden artışların uygun olacağını öngörmeye devam ediyoruz. İlk defa dezenflasyonist sürecin başladığını söyleyebiliriz. Uygun bir şekilde kısıtlayıcı olduğunu düşündüğümüz seviyeye ulaşmak için birkaç faiz artışını daha tartışıyoruz” ifadelerini kullandı.Powell ayrıca," Ekonomi genel olarak beklentiler doğrultusunda bir performans sergilerse bu yıl faiz indirimi yapmak uygun olmayacaktır" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230201/fed-faizi-25-baz-puan-artirdi--1066463603.html

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Sputnik Türkiye

fed, abd merkez bankası (fed), jerome powell