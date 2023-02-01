https://sputniknews.com.tr/20230201/fed-baskani-powell-simdiye-kadarki-hizli-sikilasmamizin-tam-etkileri-henuz-hissedilmedi-1066466603.html
Fed Başkanı Powell: Şimdiye kadarki hızlı sıkılaşmamızın tam etkileri henüz hissedilmedi
Fed Başkanı Powell: Şimdiye kadarki hızlı sıkılaşmamızın tam etkileri henüz hissedilmedi
Fed Başkanı Jerome Powell, "Şimdiye kadarki hızlı sıkılaşmamızın tam etkileri henüz hissedilmedi" dedi. 01.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-01T23:37+0300
2023-02-01T23:37+0300
2023-02-01T23:38+0300
ekonomi
fed
abd merkez bankası (fed)
jerome powell
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/15/1061488645_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_819f2f8a98c603f876becc2b3791df6e.jpg
Fed Başkanı Jerome Powell, "Federal fon oranı için hedef aralığında devam eden artışların uygun olacağını öngörmeye devam ediyoruz. İlk defa dezenflasyonist sürecin başladığını söyleyebiliriz. Uygun bir şekilde kısıtlayıcı olduğunu düşündüğümüz seviyeye ulaşmak için birkaç faiz artışını daha tartışıyoruz” ifadelerini kullandı.Powell ayrıca," Ekonomi genel olarak beklentiler doğrultusunda bir performans sergilerse bu yıl faiz indirimi yapmak uygun olmayacaktır" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230201/fed-faizi-25-baz-puan-artirdi--1066463603.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/15/1061488645_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_198ee11187748af052459818a664e7b4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fed, abd merkez bankası (fed), jerome powell
fed, abd merkez bankası (fed), jerome powell
Fed Başkanı Powell: Şimdiye kadarki hızlı sıkılaşmamızın tam etkileri henüz hissedilmedi
23:37 01.02.2023 (güncellendi: 23:38 01.02.2023) Abone ol
Fed Başkanı Jerome Powell, "Şimdiye kadarki hızlı sıkılaşmamızın tam etkileri henüz hissedilmedi" dedi.
Fed Başkanı Jerome Powell, "Federal fon oranı için hedef aralığında devam eden artışların uygun olacağını öngörmeye devam ediyoruz. İlk defa dezenflasyonist sürecin başladığını söyleyebiliriz. Uygun bir şekilde kısıtlayıcı olduğunu düşündüğümüz seviyeye ulaşmak için birkaç faiz artışını daha tartışıyoruz” ifadelerini kullandı.
Powell ayrıca," Ekonomi genel olarak beklentiler doğrultusunda bir performans sergilerse bu yıl faiz indirimi yapmak uygun olmayacaktır" dedi.