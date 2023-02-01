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https://sputniknews.com.tr/20230201/fed-baskani-powell-simdiye-kadarki-hizli-sikilasmamizin-tam-etkileri-henuz-hissedilmedi-1066466603.html
Fed Başkanı Powell: Şimdiye kadarki hızlı sıkılaşmamızın tam etkileri henüz hissedilmedi
Fed Başkanı Powell: Şimdiye kadarki hızlı sıkılaşmamızın tam etkileri henüz hissedilmedi
Fed Başkanı Jerome Powell, "Şimdiye kadarki hızlı sıkılaşmamızın tam etkileri henüz hissedilmedi" dedi. 01.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-01T23:37+0300
2023-02-01T23:38+0300
ekonomi
fed
abd merkez bankası (fed)
jerome powell
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Fed Başkanı Jerome Powell, "Federal fon oranı için hedef aralığında devam eden artışların uygun olacağını öngörmeye devam ediyoruz. İlk defa dezenflasyonist sürecin başladığını söyleyebiliriz. Uygun bir şekilde kısıtlayıcı olduğunu düşündüğümüz seviyeye ulaşmak için birkaç faiz artışını daha tartışıyoruz” ifadelerini kullandı.Powell ayrıca," Ekonomi genel olarak beklentiler doğrultusunda bir performans sergilerse bu yıl faiz indirimi yapmak uygun olmayacaktır" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230201/fed-faizi-25-baz-puan-artirdi--1066463603.html
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fed, abd merkez bankası (fed), jerome powell
fed, abd merkez bankası (fed), jerome powell

Fed Başkanı Powell: Şimdiye kadarki hızlı sıkılaşmamızın tam etkileri henüz hissedilmedi

23:37 01.02.2023 (güncellendi: 23:38 01.02.2023)
© AP Photo / Jacquelyn MartinABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell,
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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Fed Başkanı Jerome Powell, "Şimdiye kadarki hızlı sıkılaşmamızın tam etkileri henüz hissedilmedi" dedi.
Fed Başkanı Jerome Powell, "Federal fon oranı için hedef aralığında devam eden artışların uygun olacağını öngörmeye devam ediyoruz. İlk defa dezenflasyonist sürecin başladığını söyleyebiliriz. Uygun bir şekilde kısıtlayıcı olduğunu düşündüğümüz seviyeye ulaşmak için birkaç faiz artışını daha tartışıyoruz” ifadelerini kullandı.
Powell ayrıca," Ekonomi genel olarak beklentiler doğrultusunda bir performans sergilerse bu yıl faiz indirimi yapmak uygun olmayacaktır" dedi.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2023
EKONOMİ
Fed faiz oranını 25 baz puan artırdı
22:04
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