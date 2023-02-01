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https://sputniknews.com.tr/20230201/fbiin-arama-yaptigi-abd-baskani-bidenin-konutunda-gizli-belge-bulunmadi-1066462235.html
FBI'ın arama yaptığı ABD Başkanı Biden'ın konutunda 'gizli belge' bulunmadı
FBI'ın arama yaptığı ABD Başkanı Biden'ın konutunda 'gizli belge' bulunmadı
Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), ABD Başkanı Joe Biden'ın Delaware eyaletindeki konutunda yaptığı arama sonucunda "gizli belge" bulunmadığı bildirildi. 01.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-01T21:26+0300
2023-02-01T21:26+0300
dünya
fbi
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Biden'ın avukatı Bob Bauer, yazılı açıklamasında, bugün Adalet Bakanlığının Biden'ın Delaware eyaletine bağlı Rehoboth Beach'teki yazlık evinde yaptığı aramanın tamamlandığını duyurdu.Aramanın yerel saatle 08.30'dan öğle saatlerine kadar sürdüğünü aktaran Bauer, arama sonucunda evde "gizli" ibareli bir belgenin bulunmadığını kaydetti.Bauer, diğer taraftan, Adalet Bakanlığının arama sonucunda, Biden'ın başkan yardımcılığı döneminden kaldığı anlaşılan ve el yazısıyla yazdığı bazı notları ayrıntılı incelemeye aldığını bildirdi.Biden'ın ofis ve evinden çıkan gizli belgelerBiden'ın danışmanlarından Richard Sauber, 9 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Biden'ın, Penn Biden Merkezindeki kişisel ofisinde, 2 Kasım 2022'de başkan yardımcılığı görevi döneminden kalan "gizli bilgiler içeren az sayıda belge"nin bulunduğunu söylemişti.Belgelerin "kilitli bir dolapta" bulunduğunu belirten Sauber, belgeler bulunur bulunmaz Biden'ın kişisel avukatlarının Beyaz Saray ve devletin ulusal arşivlerle ilgili kurumlarıyla iletişime geçtiğini açıklamıştı. 22 Ocak'ta ise Başkanın Delaware'deki konutunun garajında yeni bir dizi "gizli belge" daha bulunduğu ortaya çıkmıştı.Biden, ofisinden gizli belgeler çıktığını duyduğunda "şaşırdığını" söyleyerek, belgelerin içeriği hakkında bilgi sahibi olmadığını kaydetmişti.Adalet Bakanlığı, söz konusu belgelere ilişkin inceleme yapmak üzere özel yetkili bir savcı atamıştı.Biden’dan önce, FBI ajanlarının 8 Ağustos 2022'de Trump'ın Palm Beach'teki Mar-a-Lago malikanesinde yaptıkları aramada, gizli belgelerin ortaya çıkması ülkede uzun süre tartışılmış, Biden, "Biri nasıl bu kadar sorumsuz olabilir?" diyerek Trump'ı eleştirmişti.Bir süredir Biden'ın ofis ve evinde gizli belgelerin ortaya çıkmasıyla şimdi de Cumhuriyetçiler Biden'a yönelik eleştirilerde bulunuyor.
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fbi, joe biden
fbi, joe biden

FBI'ın arama yaptığı ABD Başkanı Biden'ın konutunda 'gizli belge' bulunmadı

21:26 01.02.2023
© AFP 2023 / OLIVER CONTRERASJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2023
© AFP 2023 / OLIVER CONTRERAS
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Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), ABD Başkanı Joe Biden'ın Delaware eyaletindeki konutunda yaptığı arama sonucunda "gizli belge" bulunmadığı bildirildi.
Biden'ın avukatı Bob Bauer, yazılı açıklamasında, bugün Adalet Bakanlığının Biden'ın Delaware eyaletine bağlı Rehoboth Beach'teki yazlık evinde yaptığı aramanın tamamlandığını duyurdu.
Aramanın yerel saatle 08.30'dan öğle saatlerine kadar sürdüğünü aktaran Bauer, arama sonucunda evde "gizli" ibareli bir belgenin bulunmadığını kaydetti.
Bauer, diğer taraftan, Adalet Bakanlığının arama sonucunda, Biden'ın başkan yardımcılığı döneminden kaldığı anlaşılan ve el yazısıyla yazdığı bazı notları ayrıntılı incelemeye aldığını bildirdi.

Biden'ın ofis ve evinden çıkan gizli belgeler

Biden'ın danışmanlarından Richard Sauber, 9 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Biden'ın, Penn Biden Merkezindeki kişisel ofisinde, 2 Kasım 2022'de başkan yardımcılığı görevi döneminden kalan "gizli bilgiler içeren az sayıda belge"nin bulunduğunu söylemişti.
Belgelerin "kilitli bir dolapta" bulunduğunu belirten Sauber, belgeler bulunur bulunmaz Biden'ın kişisel avukatlarının Beyaz Saray ve devletin ulusal arşivlerle ilgili kurumlarıyla iletişime geçtiğini açıklamıştı. 22 Ocak'ta ise Başkanın Delaware'deki konutunun garajında yeni bir dizi "gizli belge" daha bulunduğu ortaya çıkmıştı.
Biden, ofisinden gizli belgeler çıktığını duyduğunda "şaşırdığını" söyleyerek, belgelerin içeriği hakkında bilgi sahibi olmadığını kaydetmişti.
Adalet Bakanlığı, söz konusu belgelere ilişkin inceleme yapmak üzere özel yetkili bir savcı atamıştı.
Biden’dan önce, FBI ajanlarının 8 Ağustos 2022'de Trump'ın Palm Beach'teki Mar-a-Lago malikanesinde yaptıkları aramada, gizli belgelerin ortaya çıkması ülkede uzun süre tartışılmış, Biden, "Biri nasıl bu kadar sorumsuz olabilir?" diyerek Trump'ı eleştirmişti.
Bir süredir Biden'ın ofis ve evinde gizli belgelerin ortaya çıkmasıyla şimdi de Cumhuriyetçiler Biden'a yönelik eleştirilerde bulunuyor.
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2023
DÜNYA
FBI, Biden'ın evini arıyor
18:03
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