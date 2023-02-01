https://sputniknews.com.tr/20230201/fbi-bidenin-evini-ariyor-1066457003.html
FBI, Biden'ın evini arıyor
FBI, Biden'ın evini arıyor
FBI ajanlarının, Adalet Bakanlığı'nın gizli belge soruşturması kapsamında ABD Başkanı Joe Biden'ın yazlık evini aradıkları açıklandı. 01.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-01T18:03+0300
2023-02-01T18:03+0300
2023-02-01T18:21+0300
dünya
abd
joe biden
fbi
federal soruşturma bürosu (fbi)
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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden'ın avukatı, FBI'nın Biden'in Delaware eyaletindeki yazlık evinde arama yaptığını aktardı.FBI, Biden'in başkan yardımcılığı döneminin bitiminde Ulusal Arşiv'e vermesi gereken belgeleri konutuna taşıyıp taşımadığını kontrol ediyor.Aynı arama eski ABD Başkanı Trump'ın evinde de yapılmıştı.
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abd, joe biden, fbi, federal soruşturma bürosu (fbi)
abd, joe biden, fbi, federal soruşturma bürosu (fbi)
FBI, Biden'ın evini arıyor
18:03 01.02.2023 (güncellendi: 18:21 01.02.2023) Abone ol
FBI ajanlarının, Adalet Bakanlığı'nın gizli belge soruşturması kapsamında ABD Başkanı Joe Biden'ın yazlık evini aradıkları açıklandı.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden'ın avukatı, FBI'nın Biden'in Delaware eyaletindeki yazlık evinde arama yaptığını aktardı.
FBI, Biden'in başkan yardımcılığı döneminin bitiminde Ulusal Arşiv'e vermesi gereken belgeleri konutuna taşıyıp taşımadığını kontrol ediyor.
Aynı arama eski ABD Başkanı Trump'ın evinde de yapılmıştı.