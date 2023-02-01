Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230201/fbi-bidenin-evini-ariyor-1066457003.html
FBI, Biden'ın evini arıyor
FBI, Biden'ın evini arıyor
FBI ajanlarının, Adalet Bakanlığı'nın gizli belge soruşturması kapsamında ABD Başkanı Joe Biden'ın yazlık evini aradıkları açıklandı. 01.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-01T18:03+0300
2023-02-01T18:21+0300
dünya
abd
joe biden
fbi
federal soruşturma bürosu (fbi)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0c/1065657387_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5f3188e1c7c9baca18d5bdbee942414d.jpg
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden'ın avukatı, FBI'nın Biden'in Delaware eyaletindeki yazlık evinde arama yaptığını aktardı.FBI, Biden'in başkan yardımcılığı döneminin bitiminde Ulusal Arşiv'e vermesi gereken belgeleri konutuna taşıyıp taşımadığını kontrol ediyor.Aynı arama eski ABD Başkanı Trump'ın evinde de yapılmıştı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0c/1065657387_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_55c9349562d33a37248476efbf835cdb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, joe biden, fbi, federal soruşturma bürosu (fbi)
abd, joe biden, fbi, federal soruşturma bürosu (fbi)

FBI, Biden'ın evini arıyor

18:03 01.02.2023 (güncellendi: 18:21 01.02.2023)
© Sputnik / Павел Бедняков / Multimedya arşivine gidinJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2023
© Sputnik / Павел Бедняков
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
FBI ajanlarının, Adalet Bakanlığı'nın gizli belge soruşturması kapsamında ABD Başkanı Joe Biden'ın yazlık evini aradıkları açıklandı.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden'ın avukatı, FBI'nın Biden'in Delaware eyaletindeki yazlık evinde arama yaptığını aktardı.
FBI, Biden'in başkan yardımcılığı döneminin bitiminde Ulusal Arşiv'e vermesi gereken belgeleri konutuna taşıyıp taşımadığını kontrol ediyor.
Aynı arama eski ABD Başkanı Trump'ın evinde de yapılmıştı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала