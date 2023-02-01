https://sputniknews.com.tr/20230201/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1066433063.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar günlerdir 18.80 lira bandındaki yerini koruyor. Euro ise 20.45 liradan işlem görüyor. 01.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-01T09:19+0300

2023-02-01T09:19+0300

2023-02-01T09:19+0300

ekonomi

dolar

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altın

euro

euro/tl

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Dolar/TL, 18,80'in üzerindeki yatay seyrine devam ediyor. Bankalararası piyasada dolar, 18,81 seviyesinde işlem görüyor.Euro/TL ise 20.45 civarında hareket ediyor.Çeyrek altın ne kadar?Altın fiyatları dar aralıkta seyrederken, yatırımcılar Fed'in faiz kararı öncesinde önemli fiyat hareketlerinden kaçındı.Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1.927 dolar seviyesinde işlem görüyor.İç piyasada gram altın 1.165 lira, çeyrek altın 1.920 lira, cumhuriyet altını 7 bin 899 liradan satılıyor.Piyasalar bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararını takip edecek.ABD'de işgücü maliyetlerinin son çeyrekte beklenenden daha yavaş arttığını gösteren verilerin ardından Fed'in faiz artırımlarının sonuna işaret edebileceği beklentileri kuvvetlendi.Faiz kararı sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell basın toplantısı düzenleyecek.Brent petrolün varil fiyatı 85.58 dolarBrent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 85.58 dolardan işlem görüyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 4976 puanda yer alıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230131/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1066380291.html

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