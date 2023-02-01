Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230201/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1066433063.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar günlerdir 18.80 lira bandındaki yerini koruyor. Euro ise 20.45 liradan işlem görüyor. 01.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-01T09:19+0300
2023-02-01T09:19+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
altın
euro
euro/tl
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/11/1063560484_0:62:1200:737_1920x0_80_0_0_540e900e5c481524afc11158ab951a38.jpg
Dolar/TL, 18,80'in üzerindeki yatay seyrine devam ediyor. Bankalararası piyasada dolar, 18,81 seviyesinde işlem görüyor.Euro/TL ise 20.45 civarında hareket ediyor.Çeyrek altın ne kadar?Altın fiyatları dar aralıkta seyrederken, yatırımcılar Fed'in faiz kararı öncesinde önemli fiyat hareketlerinden kaçındı.Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1.927 dolar seviyesinde işlem görüyor.İç piyasada gram altın 1.165 lira, çeyrek altın 1.920 lira, cumhuriyet altını 7 bin 899 liradan satılıyor.Piyasalar bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararını takip edecek.ABD'de işgücü maliyetlerinin son çeyrekte beklenenden daha yavaş arttığını gösteren verilerin ardından Fed'in faiz artırımlarının sonuna işaret edebileceği beklentileri kuvvetlendi.Faiz kararı sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell basın toplantısı düzenleyecek.Brent petrolün varil fiyatı 85.58 dolarBrent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 85.58 dolardan işlem görüyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 4976 puanda yer alıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230131/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1066380291.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/11/1063560484_68:0:1132:798_1920x0_80_0_0_dc941c0c9286e0db286c1fa227b2b07b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
dolar, dolar/tl, altın, euro, euro/tl
dolar, dolar/tl, altın, euro, euro/tl

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:19 01.02.2023
© AFP 2023 / MIGUEL MEDINAEuro
Euro - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2023
© AFP 2023 / MIGUEL MEDINA
Abone olTelegram
Dolar günlerdir 18.80 lira bandındaki yerini koruyor. Euro ise 20.45 liradan işlem görüyor.
Dolar/TL, 18,80'in üzerindeki yatay seyrine devam ediyor. Bankalararası piyasada dolar, 18,81 seviyesinde işlem görüyor.

Euro/TL ise 20.45 civarında hareket ediyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları dar aralıkta seyrederken, yatırımcılar Fed'in faiz kararı öncesinde önemli fiyat hareketlerinden kaçındı.
Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1.927 dolar seviyesinde işlem görüyor.

İç piyasada gram altın 1.165 lira, çeyrek altın 1.920 lira, cumhuriyet altını 7 bin 899 liradan satılıyor.

Piyasalar bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararını takip edecek.
ABD'de işgücü maliyetlerinin son çeyrekte beklenenden daha yavaş arttığını gösteren verilerin ardından Fed'in faiz artırımlarının sonuna işaret edebileceği beklentileri kuvvetlendi.

Faiz kararı sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell basın toplantısı düzenleyecek.

Brent petrolün varil fiyatı 85.58 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 85.58 dolardan işlem görüyor.

Borsada günün ilk rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 4976 puanda yer alıyor.
euro - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2023
EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dün, 09:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала