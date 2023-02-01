https://sputniknews.com.tr/20230201/dengesini-kaybeden-kadin-minibusun-altinda-kalmaktan-son-anda-kurtuldu-1066455490.html

Dengesini kaybeden kadın, minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu

Dengesini kaybeden kadın, minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu

Eyüpsultan’da yolda yürüdüğü esnada dengesini kaybederek düşen kadın, seyir halindeki minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. 01.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-01T17:06+0300

2023-02-01T17:06+0300

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yaşam

türkiye

istanbul

trafik

video

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Elinde çocuk bisikleti ile kaldırımda yürüyen kadın dengesini kaybederek yola düştü. O sırada yoldan geçen minibüsün arka tekerleğine kafası çarpan kadın aracın altında kalmaktan ise son anda kurtuldu. Kadının düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar hemen yardımına koşarak sağlık ekiplerine haber verdi. Başından hafif şekilde yaralanan kadına ilk müdahale, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenilen kadının yaşadığı korku dolu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Olayın görgü şahitlerinden esnaf Hakan Can “Teyze bizim komşumuz. Her zamanki gibi torunu ve kızıyla alışverişten dönüyordu. Tam o esnada bisikletin tekerleğinde bir problem oldu sanırım tökezleyerek yola düştü. O esnada minibüs geçiyordu, şans eseri minibüsün tekerleğine kafası geldi. Ufak çaplı bir şişme oldu. Ambulansa haber verdik, yaralıyı hastaneye götürdü. Şu anda sağlık durumu iyi” dedi.

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Dengesini kaybeden kadın, minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu Dengesini kaybeden kadın, minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu 2023-02-01T17:06+0300 true PT0M18S

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türkiye, istanbul, trafik, video