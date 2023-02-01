https://sputniknews.com.tr/20230201/dengesini-kaybeden-kadin-minibusun-altinda-kalmaktan-son-anda-kurtuldu-1066455490.html
Dengesini kaybeden kadın, minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu
Dengesini kaybeden kadın, minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu
Eyüpsultan’da yolda yürüdüğü esnada dengesini kaybederek düşen kadın, seyir halindeki minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. 01.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-01T17:06+0300
2023-02-01T17:06+0300
2023-02-01T17:25+0300
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Elinde çocuk bisikleti ile kaldırımda yürüyen kadın dengesini kaybederek yola düştü. O sırada yoldan geçen minibüsün arka tekerleğine kafası çarpan kadın aracın altında kalmaktan ise son anda kurtuldu. Kadının düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar hemen yardımına koşarak sağlık ekiplerine haber verdi. Başından hafif şekilde yaralanan kadına ilk müdahale, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenilen kadının yaşadığı korku dolu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Olayın görgü şahitlerinden esnaf Hakan Can “Teyze bizim komşumuz. Her zamanki gibi torunu ve kızıyla alışverişten dönüyordu. Tam o esnada bisikletin tekerleğinde bir problem oldu sanırım tökezleyerek yola düştü. O esnada minibüs geçiyordu, şans eseri minibüsün tekerleğine kafası geldi. Ufak çaplı bir şişme oldu. Ambulansa haber verdik, yaralıyı hastaneye götürdü. Şu anda sağlık durumu iyi” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230201/bolu-dagi-tunelinde-zincirleme-kaza-1066443425.html
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Dengesini kaybeden kadın, minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu
Dengesini kaybeden kadın, minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu
2023-02-01T17:06+0300
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türkiye, istanbul, trafik, video
türkiye, istanbul, trafik, video
Dengesini kaybeden kadın, minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu
17:06 01.02.2023 (güncellendi: 17:25 01.02.2023) Abone ol
Eyüpsultan’da yolda yürüdüğü esnada dengesini kaybederek düşen kadın, seyir halindeki minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Elinde çocuk bisikleti ile kaldırımda yürüyen kadın dengesini kaybederek yola düştü. O sırada yoldan geçen minibüsün arka tekerleğine kafası çarpan kadın aracın altında kalmaktan ise son anda kurtuldu.
Kadının düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar hemen yardımına koşarak sağlık ekiplerine haber verdi. Başından hafif şekilde yaralanan kadına ilk müdahale, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenilen kadının yaşadığı korku dolu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olayın görgü şahitlerinden esnaf Hakan Can “Teyze bizim komşumuz. Her zamanki gibi torunu ve kızıyla alışverişten dönüyordu. Tam o esnada bisikletin tekerleğinde bir problem oldu sanırım tökezleyerek yola düştü. O esnada minibüs geçiyordu, şans eseri minibüsün tekerleğine kafası geldi. Ufak çaplı bir şişme oldu. Ambulansa haber verdik, yaralıyı hastaneye götürdü. Şu anda sağlık durumu iyi” dedi.